¡Grave alerta! Digemid ordena retiro inmediato de guantes y bolsas colectoras defectuosas en Perú

Digemid alertó sobre fallas graves en guantes de látex y bolsas colectoras de orina, ordenando su retiro inmediato para evitar riesgos de infección en pacientes y personal de salud.

    La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud emitió el 9 de septiembre dos alertas sanitarias que obligan al retiro inmediato de dispositivos médicos defectuosos en hospitales, clínicas y consultorios del país. La medida busca prevenir riesgos de infección y contaminación en pacientes y profesionales de la salud.

    Los productos cuestionados

    • Guantes de látex descartables (Disposable Latex Glove – Powder Free, marca Mediglove, lote 0828): fabricados en Tailandia e importados por Droguería Medical Channel S.A.C., no superaron la prueba de ausencia de agujeros, lo que compromete su función protectora.
    • Bolsa colectora de orina de un solo uso (modelo UB-G, marca Utilmedic, lote 20231110UG): fabricada en China e importada por Droguería Utilitarios Médicos S.A.C., falló en la prueba de esterilidad, lo que supone riesgo de infecciones.

    En ambos casos, la orden incluye la inmovilización, retiro y destrucción de los lotes afectados.

    Exhortan a no usarlos

    La Digemid advirtió que todavía podrían circular algunas unidades en el mercado y pidió a profesionales de salud, farmacias, instituciones públicas y privadas, así como a los ciudadanos, abstenerse de utilizarlos y reportar cualquier hallazgo.

    El detalle completo de las alertas y resultados de control se encuentra disponible en el Observatorio de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en la web oficial de Digemid.

    Precedente reciente: medicamento oncológico retirado

    Hace apenas un mes, la misma entidad ordenó el retiro del medicamento Karcitron (ciclofosfamida) 1 g polvo inyectable, utilizado en tratamientos de cáncer, tras detectarse contaminación por partículas visibles en el lote OL0747.

    La ciclofosfamida es un fármaco crítico para leucemias, linfomas y otros tipos de cáncer, así como para trasplantes y enfermedades autoinmunes, lo que evidenció la gravedad de la falla y reforzó la necesidad de vigilancia estricta.

    Con estas acciones, Digemid busca garantizar que solo productos seguros lleguen a los pacientes, aunque las alertas dejan en evidencia que aún persisten brechas en los controles de calidad de insumos médicos que circulan en el mercado peruano.

