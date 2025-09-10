Wapa.pe
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Nintendo demanda a peruano por vender ropa de Pokémon y lo multan con casi S/ 300 mil

Indecopi multó con S/ 294,250 a un peruano que vendía ropa con diseños de Pokémon sin autorización de Nintendo y ordenó el cese inmediato de la comercialización.

    El Indecopi resolvió un caso que enfrentó a Nintendo of America con un ciudadano peruano acusado de vender ropa y accesorios con imágenes de Pokémon sin contar con licencia oficial. La sanción, emitida en la Resolución N.° 56-2025/CDA-INDECOPI, ascendió a 55 UIT, es decir, S/ 294,250 al valor de este año.

    Según el organismo, el denunciado identificado con las iniciales E. C. V. Y. incurrió en infracciones a los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de personajes icónicos como Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Snorlax, Jigglypuff, Charizard y la clásica Pokébola.

    Cómo operaba el negocio

    El emprendimiento funcionaba bajo la marca “Sugoi Clothes”, con ventas a través del portal sugoiclothes.com y en redes sociales como Facebook e Instagram. Incluso, se presentaron comprobantes de pago por Yape y registros de envío que confirmaban la administración del negocio.

    Pese a haber sido notificado, el denunciado no presentó descargos formales y solo respondió de manera informal mediante WhatsApp. La falta de defensa fue considerada un agravante en el proceso.

    La sanción y sus detalles

    Indecopi contabilizó más de 50 actos no autorizados entre publicaciones en web, redes sociales y prendas físicas. Por ello, impuso sanciones parciales que sumaron la multa total de 55 UIT.

    Además, ordenó el cese inmediato de la venta y promoción de los artículos y dispuso que el ciudadano se abstenga de volver a comercializar productos con personajes de Pokémon sin autorización.

    El monto puede reducirse en un 25% si se paga dentro del plazo legal, lo que dejaría la multa en S/ 220,687. De lo contrario, el caso podría derivar en cobro coactivo.

    Un caso dentro de un gigante global

    Aunque Indecopi desestimó un punto de la denuncia vinculado a una imagen de Charizard, Nintendo logró acreditar la mayoría de las infracciones gracias a registros de derechos de autor en Perú y EE. UU.

    El caso refleja la vigilancia cada vez más estricta sobre la propiedad intelectual en ventas digitales, un terreno donde Pokémon mantiene su supremacía: la franquicia supera los USD 103,600 millones en ventas globales, consolidándose como la más rentable de la historia del entretenimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nintendo demanda a peruano por vender ropa de Pokémon y lo multan con casi S/ 300 mil
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    ;