El Senamhi confirmó que la primavera en Perú iniciará el 22 de septiembre a la 1:00 p. m., con un clima que pasará de noches frías y neblina a días más soleados y cálidos de manera progresiva.

¡Atención! Senamhi revela la fecha exacta del inicio de la primavera 2025 en Perú y cómo cambiará el clima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que la primavera 2025 en Perú comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:00 p. m.. La noticia marca la expectativa de miles de peruanos que esperan días más soleados, actividades culturales y el clásico intercambio de flores amarillas como símbolo de la nueva estación.

Aunque el calendario anuncia el fin del invierno, los especialistas advirtieron que el cambio no será inmediato. “Cuando pase el primer día de primavera no significa que vamos a tener un clima cálido de inmediato. Siempre hay un periodo de transición”, explicó Piero Rivas, subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi.

Clima en transición: del frío al brillo solar

Según el reporte oficial, gran parte del país continuará con cielos cubiertos, neblina, humedad alta y noches frías hasta la segunda mitad de septiembre. En Lima, sobre todo en zonas de Lima Este y Lima Norte, se prevé un incremento progresivo del brillo solar, aunque las temperaturas frescas seguirán presentes en las mañanas y noches.

El Senamhi recordó que este proceso coincide con el equinoccio de primavera, cuando el sol se coloca perpendicular al ecuador, provocando que el día y la noche duren casi lo mismo. Esta transición estacional marcará la pauta de un cambio gradual en el ambiente hacia condiciones más cálidas rumbo al verano, que empezará el 21 de diciembre.

Recomendaciones y celebraciones

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse abrigada en las noches y consultar los avisos meteorológicos para anticipar cambios bruscos de temperatura.

Mientras tanto, en distintas regiones del país ya se preparan las celebraciones típicas: ferias, desfiles escolares y el uso de flores amarillas, que cada año se consolidan como símbolo de optimismo y alegría en la bienvenida de la estación.