¡Revolución en pensiones! Bancos y financieras competirán con AFP para bajar comisiones

La nueva normativa de la SBS permitirá que bancos, financieras y aseguradoras gestionen fondos previsionales, abriendo el mercado, reduciendo comisiones y garantizando una pensión mínima universal para los afiliados.

En octubre de 2025, el sistema de pensiones en el Perú dará un giro histórico. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lanzará la normativa que permitirá a bancos, financieras y aseguradoras administrar los fondos de los trabajadores, rompiendo así con el monopolio que durante años tuvieron las AFP.

El superintendente Sergio Espinosa explicó a un medio local que este cambio busca abrir el mercado, reducir las comisiones y generar un sistema más competitivo y eficiente. “Buscamos dinamizar el mercado y beneficiar directamente a los afiliados”, afirmó, destacando que se trata de una reforma estructural ya en marcha.

¿Qué cambia con la reforma?

Hasta ahora, para manejar pensiones se debía constituir una AFP independiente. Con la nueva normativa, los bancos y aseguradoras podrán integrar este servicio en sus operaciones habituales. Esto significa menos costos para las empresas y, en teoría, menos comisiones para los aportantes.

La SBS confía en que esta apertura motive a más grupos empresariales a sumarse a la administración de fondos, generando más competencia y mejores condiciones para los usuarios. “Un mercado más competitivo significa mejores condiciones para los usuarios”, recalcó Espinosa.

Otro punto clave es la creación de una pensión mínima universal. Por primera vez en el sistema privado, se garantizará que todo afiliado, bajo ciertos requisitos, reciba una pensión básica al jubilarse. Con ello, se busca reforzar la protección social y dar estabilidad a millones de peruanos.

Supervisión, control y retos

La SBS ha sido enfática: no cualquier entidad podrá ingresar. Solo lo harán aquellas que demuestren solvencia, infraestructura adecuada y capacidad de gestión. Además, se aplicarán filtros para evitar conflictos de interés en compañías que también ofrezcan otros productos financieros.

Respecto a los retiros extraordinarios de las AFP, Espinosa fue directo: “Yo creo que sí” se frenarán. Señaló que no tendría sentido seguir aprobándolos cuando el sistema está en plena reestructuración.

En paralelo, el superintendente anunció que llevará los avances de la reforma a París, en el marco de la reunión de la OCDE, donde el Perú busca reforzar su camino hacia la membresía.