Apple sorprendió en su último evento con el iPhone Air , el modelo más delgado de la marca con 5,6 mm , cámara única de 48 MP y precio desde USD 999.

¡Increíble! Apple presenta el iPhone Air, el celular más delgado del mundo con solo 5 mm de grosor

El Apple Event 2025, celebrado el 9 de septiembre, dejó una de las mayores sorpresas de los últimos años: la presentación del iPhone Air, un dispositivo que se convierte en el más delgado de la historia de la marca, con solo 5,6 milímetros de grosor y un peso aproximado de 165 gramos.

Diseño ultradelgado y cámara única

El nuevo iPhone Air rompe esquemas al incluir una sola cámara trasera de 48 MP, que integra varias funciones en un único lente. Según Apple, permite capturar imágenes en resolución ultraalta, disparar en 24 MP de forma predeterminada y usar un teleobjetivo 2x con calidad profesional.

Potencia y pantalla

Entre sus especificaciones destaca el chip A19 Pro, con la CPU más veloz en un smartphone y una GPU de última generación. La pantalla es una ProMotion de 6,5 pulgadas, con un brillo máximo de 3000 nits, diseñada para ofrecer nitidez incluso en exteriores.

Apple promete además una batería de larga duración capaz de resistir todo un día de uso intensivo.

Conectividad y compatibilidad

Tal como ocurrió con el iPhone 16, este modelo solo funciona con eSIM, dejando atrás el chip físico. También incluye el chip N1, que brinda soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, ampliando la conectividad a la nueva generación de dispositivos inteligentes.

Precio y disponibilidad

Preventa: desde el 12 de septiembre .

desde el . Lanzamiento oficial: viernes 19 de septiembre .

viernes . Precio inicial: USD 999, equivalente a unos S/3.700 aproximadamente.