¡De no creer! Indecopi multa a cevichería con más de S/25.000 por servir un chilcano con vidrio

Indecopi sancionó con S/26.750 a una cevichería en La Libertad tras la denuncia de una clienta que encontró un pedazo de vidrio en su chilcano de pescado .

Lo que parecía ser un almuerzo familiar terminó en una denuncia que hoy deja a una cevichería bajo sanción. Flora Machtynger aseguró haber encontrado un pedazo de vidrio dentro de su chilcano de pescado en el restaurante Carajito Picante E.I.R.L., en La Libertad.

El incidente ocurrió el 15 de octubre de 2024 y, según la afectada, no solo puso en riesgo su salud, sino que además recibió un trato poco cordial por parte del personal, que incluso le exigió pagar la cuenta.

La sanción del Indecopi

Tras varios meses de investigación, el Indecopi resolvió que el establecimiento infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no garantizar la seguridad de los alimentos. Como consecuencia, impuso una multa de 5 UIT (S/26.750) y el pago de costas del procedimiento.

La cevichería también fue inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones por un periodo de cuatro años.

La versión del restaurante

En sus descargos, el local negó la acusación y sostuvo que es “imposible” que una esquirla de vidrio haya ingresado en la preparación, ya que los insumos llegan sellados y se manipulan bajo protocolos de seguridad. Además, argumentaron que la clienta continuó consumiendo el plato después del hallazgo y rechazó la atención médica que se le ofreció en clínicas cercanas.

El restaurante también cuestionó la exigencia de pruebas adicionales, como grabaciones de cámaras de seguridad, y señaló que la denunciante habría solicitado indemnizaciones de hasta S/100.000, sin evidencia de daño físico comprobado.

Decisión final

Pese a la defensa del negocio, el Indecopi determinó que existían suficientes indicios de incumplimiento y ratificó la sanción. Con ello, la cevichería queda registrada como infractora y obligada a asumir los costos del proceso.