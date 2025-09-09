Wapa.pe
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

La mujer que festejó su divorcio con orquesta reveló que simboliza el fin de una dura etapa: "Me lavó tanto la cabeza", confesó.

    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: "Me liberé de quien más daño me hizo"
    Mujer arma fiesta con orquesta tras firmar su divorcio
    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

    La peculiar celebración con una orquesta frente a un tribunal en México llamó la atención de los usuarios en redes. El clip difundido en la cuenta de TikTok sherlyn_1265 superó el millón de reproducciones y generó numerosos mensajes de apoyo. Tras hacerse viral, la protagonista contó las verdaderas razones detrás de la inusual ‘fiesta’ luego de firmar su divorcio.

    Mujer celebra su divorcio con orquesta afuera de un tribunal

    El clip viral muestra a la mujer festejando junto a su sobrina y su madre, mientras una banda musical animaba la celebración en las afueras de un tribunal. Todo ocurrió tras la resolución de un juez, quien dictaminó la disolución de su matrimonio al encontrar pruebas firmes contra el demandado.

    En diálogo con El Milenio, la protagonista explicó que la fiesta simbolizó el cierre de una etapa dolorosa. Señaló que su expareja fue adoptando conductas dañinas con el paso del tiempo: “Las pequeñas muestras de afecto se transformaron en una manipulación psicológica constante. Me lavó tanto la cabeza que terminé distanciándome de mis hermanas”, relató.

    La mujer aseguró que la sentencia de divorcio marcó un antes y un después en su vida, pues le permitió recuperar la felicidad perdida. “Me liberé de quien más daño me hizo”, expresó. En redes, los usuarios aplaudieron su fortaleza y la animaron a continuar con una nueva etapa personal.

    Usuarios reaccionan tras video viral

    El video se volvió viral en TikTok luego de que varios usuarios difundieran el peculiar festejo con orquesta en vivo frente a un tribunal. La singular escena desató una ola de reacciones, generando miles de comentarios en cuestión de horas. Entre los mensajes más destacados se leía: “La verdad, si no funciona que no estorbe, bien por ella”, “Gran celebración” y “Excelente, mamita”. Para muchos internautas, la actitud de la mujer fue un símbolo de valentía y un ejemplo de liberación personal.

    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

