Final del mundial de desayunos: Perú y Venezuela luchan por la gloria con pan con chicharrón y arepa pepiadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La comunidad digital vivió una jornada histórica este domingo 7 de septiembre con el anuncio de los finalistas del mundial de desayunos, organizado por el popular streamer Ibai Llanos. Tras más de 28 millones de votos en redes sociales, Perú y Venezuela se enfrentarán en la gran final. El duelo decisivo enfrenta al icónico pan con chicharrón peruano contra la emblemática arepa pepiada venezolana, luego de que ambos superaran con gran ventaja a sus rivales en las semifinales, generando expectativa mundial.
LEER MÁS: Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos y se prepara para enfrentar a Venezuela en la final
Perú vs Venezuela: final en el mundial de desayunos
Según informó Ibai Llanos en sus redes, la semifinal entre Chile y Perú batió récords de votación en la historia del torneo: la marraqueta chilena reunió 7,8 millones de votos, mientras que la propuesta peruana alcanzó casi 10 millones, asegurando su pase a la final. Por su parte, el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia fue muy ajustado, con 5,5 millones de votos para las arepas venezolanas frente a 5,2 millones del desayuno boliviano, lo que permitió que la arepa avanzara a la gran final.
Desayuno peruano: pan con chicharrón, tamal y café pasado
La representación peruana en la final llega de la mano del pan con chicharrón, un sándwich de pan crujiente con cerdo frito, camote y salsa criolla. Tradicionalmente se acompaña con tamal, masa de maíz rellena de carne y cocida al vapor en hojas de plátano, y café pasado, preparado en filtro de tela que le da su sabor intenso. Esta combinación emblemática de la gastronomía matinal peruana ha movilizado cerca de 10 millones de votos en redes, batiendo récords en el torneo.
Desayuno venezolano: arepa pepiada, carne mechada y maltín
Por parte de Venezuela, la final contará con la icónica arepa pepiada, rellena de pollo desmenuzado, mayonesa y aguacate, un clásico que ha marcado generaciones. También destacan variantes como la arepa de carne mechada, con res guisada en salsa de tomate, cebolla y pimientos, acompañadas del tradicional maltín, bebida de malta sin alcohol. Esta propuesta venezolana obtuvo 5,5 millones de votos, consolidándose como favorita para enfrentar en la gran final a uno de los emblemas de la gastronomía peruana.
¿Cúando votar en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos?
Ibai Llanos informó que este lunes 8 de septiembre a las 19 horas de España dará los detalles para la gran final. Para votar, deberás estar atento a estos horarios:
* Perú: 12 horas.
* Venezuela: 13 horas.
Los votos comenzarán cuando Ibai Llanos haga el post donde se hará el conteo de ‘likes’. De esta manera, habrá que darle ‘me gusta’ al comentario con el nombre del país que desees apoyar, ya sea Perú o Venezuela.