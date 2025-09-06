El Shawarma ha sido nombrado como el mejor sándwich del mundo. ¿Y nuestro pan con chicharrón?

Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Buenazo

Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Buenazo

El pan con chicharrón, uno de los grandes íconos de la cocina peruana, perdió terreno en un reciente listado internacional que evalúa a los mejores sándwiches del mundo. Aunque en el Mundial de Desayunos, organizado en redes sociales, llegó hasta semifinales enfrentándose a Chile y se mantuvo como favorito de miles de usuarios, el reconocido portal gastronómico Taste Atlas lo ubicó en el sexto lugar de su ranking global.

Shawarma, Bánh mì y Döner entre los primeros lugares

De acuerdo con la clasificación de Taste Atlas, el primer puesto fue para el shawarma, con una calificación de 4,6 sobre 5. Este plato originario de Medio Oriente se caracteriza por cocinar lentamente carnes como pollo, cordero o ternera en un espeto giratorio, lo que realza el sabor junto a especias tradicionales.

El segundo lugar fue para el Bánh mì de Vietnam, un sándwich que combina la herencia francesa del pan crujiente con carnes, verduras frescas y hierbas locales. También destacó el Tombik Döner de Turquía, famoso por su pan de corteza crocante y carne desmenuzada.

En este contexto, el pan con chicharrón se posicionó en el sexto puesto con un puntaje de 4,5, consolidándose como la preparación mejor valorada de Sudamérica en la lista.

El clásico peruano se mantiene en la competencia

Más allá del ranking, el pan con chicharrón sigue reafirmando su relevancia gastronómica en torneos internacionales. Su participación en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos lo llevó a codearse con los mejores, donde demostró que la mezcla de pan crocante, carne de cerdo jugosa y camote frito sigue siendo irresistible.