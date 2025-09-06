Chilena prueba pan con chicharrón y destrona a la marraqueta: “¿Cómo un pan con palta le va a ganar?”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Mundial de Desayunos 2025, creado por el streamer español Ibai Llanos, ha encendido una nueva batalla gastronómica entre Perú y Chile. Esta vez, el protagonista fue el pan con chicharrón peruano, que volvió a conquistar paladares y titulares tras convertirse en viral gracias a la reacción de una joven chilena que lo probó por primera vez.
La reacción al primer bocado
El momento quedó registrado en TikTok por la usuaria @carenalegria, donde se ve a una pareja de chilenos en un local de sánguches en Lima. Animados por un amigo peruano, aceptaron el reto de probar el clásico desayuno criollo con camote y salsa criolla. La respuesta fue inmediata:
“Que gane Perú. Es demasiado bueno. Sin tapujos. ¿Cómo un pan con palta le va a ganar a esto? Está superior. Más rico con la cebolla”, expresó la joven entre risas y sorpresa.
Su ranking gastronómico en Perú
La visitante confesó que estaba armando un ranking con los platos que más la habían impactado durante su viaje. Y el pan con chicharrón se ganó un lugar privilegiado: “Número uno, el ají de gallina. Número dos, el pan con chicharrón”, aseguró, confirmando que la cocina peruana la había conquistado por completo.
El debate en redes
El video rápidamente se volvió viral y encendió la rivalidad culinaria entre peruanos y chilenos. Los usuarios celebraron la sinceridad de la joven y no faltaron los comentarios que aplaudieron al icónico sánguche criollo como un desayuno imbatible.
¿Podrá Perú llegar a la final?
Con esta inesperada “embajadora chilena”, la expectativa por el choque entre el pan con chicharrón y la marraqueta con palta crece en el certamen. La última palabra estará en manos de los seguidores de Ibai Llanos, quienes votarán por el desayuno que avance a la gran final del torneo digital.