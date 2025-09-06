El desgarrador clamor de Luis Montenegro, joven peruano de 300 kilos: “Yo quiero seguir viviendo”

La historia de Luis Montenegro, un hombre de 33 años que pesa cerca de 300 kilos, ha conmovido a todo el país. Postrado en una cama de madera, sin poder levantarse ni alimentarse de forma normal, hoy enfrenta una de las batallas más duras de su vida. Desde hace días, su única fuente de energía son los sueros que lo mantienen hidratado.

La situación se tornó más crítica tras la muerte de su madre hace siete años. Desde entonces, Luis cayó en una depresión que lo llevó a aislarse y a ganar peso de manera acelerada. Su hermana Flor, quien lo cuida a diario, reconoce que la carga emocional y física es enorme: “Él empezó a subir desde los 19 años. Nosotros pensábamos que solo engordaba. Pero cuando falleció mi mamá, ya no salió de su casa”.

El drama del traslado

Aunque la familia ha solicitado ayuda a diversas instituciones, ninguna ambulancia ha podido trasladarlo. El motivo: su peso supera la capacidad de las camillas y equipos de emergencia disponibles. Flor explicó entre lágrimas que el SAMU le indicó que debía gestionar el traslado por cuenta propia, ya que no contaban con los recursos para atender el caso.

Mientras tanto, el estado de Luis se deteriora. Presenta inflamación ocular, lesiones en la piel, infecciones y dolores constantes, lo que eleva el riesgo de complicaciones graves.

El clamor de Luis

A pesar de la adversidad, Luis mantiene viva la esperanza. Con dificultades para respirar por la apnea del sueño, expresó entre sollozos:

“Me dijeron que la apnea me puede atacar y, cuando yo estoy respirando, morirme. Yo quiero seguir viviendo, amigo”.

El joven también reveló que perdió su trabajo por la enfermedad y que alguna vez pensó en una cirugía bariátrica, pero nunca logró concretarla.

La respuesta del Minsa