¡Atención estudiantes! Beca 18-2026 abre inscripciones el 8 de septiembre: requisitos y todo lo que debes saber

¡Atención estudiantes! Beca 18-2026 abre inscripciones el 8 de septiembre: requisitos y todo lo que debes saberÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Miles de jóvenes en el Perú tendrán una nueva oportunidad para cumplir el sueño de estudiar una carrera profesional sin preocuparse por los gastos. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que el próximo 8 de septiembre se abrirán las inscripciones para el Examen Nacional de Preselección (ENP), el primer paso para acceder a la Beca 18-2026.
El examen es la gran puerta de entrada: quienes logren superarlo podrán competir por un financiamiento integral que cubre desde matrícula y pensiones hasta transporte, alimentación, alojamiento y materiales de estudio. Además, los becarios reciben acompañamiento socioemocional y orientación para mejorar su empleabilidad, lo que garantiza no solo estudiar, sino también concluir su carrera y acceder al mercado laboral en mejores condiciones.
Beneficios que ofrece la beca
El respaldo económico del Estado incluye:
- Costos de admisión, matrícula, nivelación, grado o título.
- Alimentación, movilidad local, transporte interprovincial y alojamiento.
- Materiales, uniforme y vestimenta.
- Curso de idioma inglés.
- Acompañamiento integral para bienestar y empleabilidad.
Requisitos básicos de postulación
- Ser peruano de nacimiento.
- Edad máxima: 22 años (modalidad ordinaria y otras), hasta 30 años (Fuerzas Armadas). Sin límite en Repared, CNA, PA, EIB y personas con discapacidad.
- Estar en 5.º de secundaria o haber concluido estudios en 2022, 2023 o 2024 (según modalidad).
- Buen rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria.
- Demostrar condición de vulnerabilidad o situación especial.
- Presentar las declaraciones juradas solicitadas en el Módulo de Inscripción.
Modalidades disponibles
La beca contempla distintas opciones según la situación de cada postulante:
- Ordinaria: para jóvenes en pobreza o pobreza extrema acreditada por Sisfoh.
- Vraem y Huallaga: egresados de estas zonas específicas.
- Protección: jóvenes bajo tutela estatal.
- Fuerzas Armadas: licenciados del Servicio Militar Voluntario.
- CNA: miembros de comunidades nativas amazónicas.
- PA: postulantes afroperuanos acreditados.
- Repared: víctimas o familiares de la violencia interna (1980-2000).
- EIB: jóvenes que dominen lenguas originarias y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe.
- Hijos de Docentes: descendientes de maestros de la Carrera Pública Magisterial.
TAMBIÉN PUEDES VER: ¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerlo
Cronograma oficial
- Inscripción: del 8/9/2025 al 5/10/2025 (hasta las 23:59).
- Lista de aptos: 4/11/2025.
- Examen Nacional de Preselección: 16/11/2025.
- Lista de preseleccionados: 22/12/2025.
Quienes deseen más información o iniciar su inscripción pueden hacerlo directamente en la página oficial del Pronabec.