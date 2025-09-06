La Beca 18-2026 abre inscripciones el 8 de septiembre con beneficios integrales que cubren desde estudios hasta transporte y alojamiento.

¡Atención estudiantes! Beca 18-2026 abre inscripciones el 8 de septiembre: requisitos y todo lo que debes saber

Miles de jóvenes en el Perú tendrán una nueva oportunidad para cumplir el sueño de estudiar una carrera profesional sin preocuparse por los gastos. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que el próximo 8 de septiembre se abrirán las inscripciones para el Examen Nacional de Preselección (ENP), el primer paso para acceder a la Beca 18-2026.

El examen es la gran puerta de entrada: quienes logren superarlo podrán competir por un financiamiento integral que cubre desde matrícula y pensiones hasta transporte, alimentación, alojamiento y materiales de estudio. Además, los becarios reciben acompañamiento socioemocional y orientación para mejorar su empleabilidad, lo que garantiza no solo estudiar, sino también concluir su carrera y acceder al mercado laboral en mejores condiciones.

Beneficios que ofrece la beca

El respaldo económico del Estado incluye:

Costos de admisión, matrícula, nivelación, grado o título.

Alimentación, movilidad local, transporte interprovincial y alojamiento.

Materiales, uniforme y vestimenta.

Curso de idioma inglés.

Acompañamiento integral para bienestar y empleabilidad.

Requisitos básicos de postulación

Ser peruano de nacimiento.

Edad máxima: 22 años (modalidad ordinaria y otras), hasta 30 años (Fuerzas Armadas). Sin límite en Repared, CNA, PA, EIB y personas con discapacidad.

Estar en 5.º de secundaria o haber concluido estudios en 2022, 2023 o 2024 (según modalidad).

Buen rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria.

Demostrar condición de vulnerabilidad o situación especial.

Presentar las declaraciones juradas solicitadas en el Módulo de Inscripción.

Modalidades disponibles

La beca contempla distintas opciones según la situación de cada postulante:

Ordinaria : para jóvenes en pobreza o pobreza extrema acreditada por Sisfoh.

: para jóvenes en pobreza o pobreza extrema acreditada por Sisfoh. Vraem y Huallaga : egresados de estas zonas específicas.

: egresados de estas zonas específicas. Protección : jóvenes bajo tutela estatal.

: jóvenes bajo tutela estatal. Fuerzas Armadas : licenciados del Servicio Militar Voluntario.

: licenciados del Servicio Militar Voluntario. CNA : miembros de comunidades nativas amazónicas.

: miembros de comunidades nativas amazónicas. PA : postulantes afroperuanos acreditados.

: postulantes afroperuanos acreditados. Repared : víctimas o familiares de la violencia interna (1980-2000).

: víctimas o familiares de la violencia interna (1980-2000). EIB : jóvenes que dominen lenguas originarias y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe.

: jóvenes que dominen lenguas originarias y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe. Hijos de Docentes: descendientes de maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Cronograma oficial

Inscripción : del 8/9/2025 al 5/10/2025 (hasta las 23:59).

: del 8/9/2025 al 5/10/2025 (hasta las 23:59). Lista de aptos : 4/11/2025.

: 4/11/2025. Examen Nacional de Preselección : 16/11/2025.

: 16/11/2025. Lista de preseleccionados: 22/12/2025.