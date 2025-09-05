Wapa.pe
Lima bajo la niebla: fuertes lloviznas y alta humedad cubren la ciudad, según Senamhi

Lima amaneció con frío, llovizna y alta humedad debido a un vórtice costero, mientras que el Senamhi advirtió la llegada del vigésimo primer friaje del año que afectará a la selva sur, central y norte hasta el 7 de septiembre.

    La mañana del viernes 5 de septiembre, Lima despertó con un escenario propio del invierno: frío intenso, llovizna persistente y altos niveles de humedad en varios distritos. Lo que para muchos fue una sorpresa, tiene una explicación científica.

    wapa.pe

    ¿Qué pasó en Lima?

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las condiciones se deben a la formación de un vórtice costero de niveles bajos frente al litoral sur de la capital. Este fenómeno arrastra humedad y favorece la presencia de lloviznas durante la madrugada y primeras horas del día.

    wapa.pe

    Según el organismo, las zonas más afectadas fueron Lima Norte y Lima Centro, donde vecinos reportaron la presencia de ligeras precipitaciones que intensificaron la sensación de frío.

    Invierno hasta el 22 de septiembre

    El Senamhi recordó que estas condiciones son propias de la temporada invernal, la cual se extenderá hasta el 22 de septiembre, cuando el hemisferio sur dé la bienvenida oficial a la primavera.

    wapa.pe

    Vigésimo primer friaje en el Perú

    Además del clima en la capital, el Senamhi alertó sobre la llegada del friaje número 21 del año, que afectará a la selva sur, central y norte entre el 5 y el 7 de septiembre.

    Durante este evento se esperan:

    • Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.
    • Descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
    • Cielos cubiertos durante gran parte del día.

    Regiones afectadas

    En la selva, la temperatura diurna caerá hasta valores entre 20 °C y 28 °C, mientras que en la selva sur y partes altas de Madre de Dios, Puno y Cusco, las noches registrarán temperaturas cercanas a los 14 °C.

    El organismo recomendó a la población tomar precauciones frente a estos cambios bruscos de temperatura, especialmente en personas vulnerables como niños y adultos mayores.

