La Municipalidad de La Victoria anunció que este lunes 8 de septiembre regalará 5 mil panes con chicharrón en la plaza Manco Cápac desde las 8 a. m., además de preparar el más grande del distrito.

¡Confirmado! Este 8 de septiembre repartirán miles de panes con chicharrón GRATIS: conoce la hora y el lugar

El clásico pan con chicharrón, uno de los desayunos más queridos por los peruanos, será el protagonista de una jornada especial en Lima. La Municipalidad de La Victoria anunció que este lunes 8 de septiembre entregará 5 mil panes con chicharrón gratis a la ciudadanía.

Dónde y a qué hora

La actividad se realizará en la plaza Manco Cápac, desde las 8 de la mañana, con el objetivo de celebrar y revalorizar este ícono de la gastronomía criolla. El evento se da en medio de la fiebre generada por el Mundial de Desayunos, el torneo virtual organizado por Ibai Llanos, donde el pan con chicharrón compite directamente contra la marraqueta con palta de Chile.

Más que un desayuno, un símbolo nacional

La iniciativa busca resaltar la importancia cultural y culinaria de este sándwich, que mezcla cerdo crocante, camote frito y salsa criolla dentro de un pan francés. Además de la entrega gratuita, se anunció la preparación del pan con chicharrón más grande del distrito, con la intención de dejar huella y reforzar la visibilidad del plato ante los ojos del mundo.

Rivalidad que cruza fronteras

El enfrentamiento con la marraqueta chilena ha generado intensos debates en redes sociales. Peruanos y chilenos defienden con pasión a sus desayunos típicos, en una contienda que ha superado lo gastronómico para convertirse en un motivo de identidad y orgullo nacional.