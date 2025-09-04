Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI

El INEI informó que once distritos ya completaron el 100% de empadronamiento, mientras Lima Metropolitana y varias regiones superan el 40% de avance en el primer mes de trabajo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI
    Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI
    Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI

    El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el primer balance del empadronamiento nacional. A un mes del inicio, algunos distritos ya completaron la cobertura al 100%, mientras que en Lima Metropolitana y varias regiones del país se reporta un avance significativo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Taste Atlas REVELA cuál tiene más puntaje: ¿Pan con chicharrón peruano o la marraqueta chilena?

    Los primeros en llegar al 100%

    Once distritos alcanzaron la meta total de empadronamiento. Entre ellos destacan Churuja, Milpuc y Totora (Amazonas), Aco, Musga, Cajamarquilla y Santiago de Chilcas (Áncash), Masma Chicche (Junín), Curibaya y Estique (Tacna) y San Buenaventura, en la provincia de Canta (Lima). Estos resultados reflejan un alto nivel de organización local y compromiso de los vecinos.

    Lima Metropolitana: quiénes van a la delantera

    En la capital, diez distritos superan el 40% de avance. Barranco lidera con 44,3%, seguido por La Molina (43,1%), Chaclacayo (41,5%), Breña (40,8%), Lince (40,5%), Villa El Salvador (40,5%), Ancón (40,3%), San Luis (40,3%), Jesús María (40,2%) y Magdalena del Mar (40%). Según el INEI, la participación ciudadana ha sido clave para mantener este ritmo.

    Departamentos con mejor desempeño

    El reporte también resalta a Amazonas (42,2%), Huánuco (41,6%) y Tumbes (39,9%) como las regiones con mayor porcentaje de viviendas censadas. Les siguen Junín (39,7%), Piura (39,4%), San Martín–Moyobamba (39,3%), Loreto (39,1%), Apurímac (38,5%), Huancavelica (38%) y Cusco (37,6%).

    El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el Centro de Monitoreo permite seguir en tiempo real el trabajo de los 30 mil censistas desplegados en todo el país, optimizando la gestión y corrigiendo problemas en campo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Miles de jóvenes se preparan: examen de admisión San Marcos 2026-I este 13 y 14 de septiembre

    Seguridad y coordinación

    El operativo se desarrolla con apoyo de la Policía Nacional, el serenazgo y autoridades locales. En departamentos como Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna y Lambayeque se implementaron Mesas de Articulación Regional para reforzar la seguridad de los censistas y asegurar las condiciones de trabajo.

    Cómo se realiza el censo en los hogares

    Cada visita requiere la presentación del DNI de los residentes y los datos deben ser brindados por un informante calificado: mayor de 18 años y habitante habitual de la vivienda. Según el INEI, a pesar de incidentes puntuales, el operativo avanza con normalidad y mantiene el cronograma establecido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Conoce la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

    La exitosa vida de Eva Bracamomente en el extranjero tras dejar atrás su pasado en la cárcel por el asesinato de su madre

    Taste Atlas REVELA cuál tiene más puntaje: ¿Pan con chicharrón peruano o la marraqueta chilena?

    La EXITOSA vida con la MILLONARIA carrera de Zaraí Toledo tras luchar por su APELLIDO contra el expresidente Alejandro Toledo

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;