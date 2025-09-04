El INEI informó que once distritos ya completaron el 100% de empadronamiento, mientras Lima Metropolitana y varias regiones superan el 40% de avance en el primer mes de trabajo.

Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI

Censos 2025: conoce qué distritos encabezan el progreso en las primeras semanas de trabajo del INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el primer balance del empadronamiento nacional. A un mes del inicio, algunos distritos ya completaron la cobertura al 100%, mientras que en Lima Metropolitana y varias regiones del país se reporta un avance significativo.

Los primeros en llegar al 100%

Once distritos alcanzaron la meta total de empadronamiento. Entre ellos destacan Churuja, Milpuc y Totora (Amazonas), Aco, Musga, Cajamarquilla y Santiago de Chilcas (Áncash), Masma Chicche (Junín), Curibaya y Estique (Tacna) y San Buenaventura, en la provincia de Canta (Lima). Estos resultados reflejan un alto nivel de organización local y compromiso de los vecinos.

Lima Metropolitana: quiénes van a la delantera

En la capital, diez distritos superan el 40% de avance. Barranco lidera con 44,3%, seguido por La Molina (43,1%), Chaclacayo (41,5%), Breña (40,8%), Lince (40,5%), Villa El Salvador (40,5%), Ancón (40,3%), San Luis (40,3%), Jesús María (40,2%) y Magdalena del Mar (40%). Según el INEI, la participación ciudadana ha sido clave para mantener este ritmo.

Departamentos con mejor desempeño

El reporte también resalta a Amazonas (42,2%), Huánuco (41,6%) y Tumbes (39,9%) como las regiones con mayor porcentaje de viviendas censadas. Les siguen Junín (39,7%), Piura (39,4%), San Martín–Moyobamba (39,3%), Loreto (39,1%), Apurímac (38,5%), Huancavelica (38%) y Cusco (37,6%).

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el Centro de Monitoreo permite seguir en tiempo real el trabajo de los 30 mil censistas desplegados en todo el país, optimizando la gestión y corrigiendo problemas en campo.

Seguridad y coordinación

El operativo se desarrolla con apoyo de la Policía Nacional, el serenazgo y autoridades locales. En departamentos como Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna y Lambayeque se implementaron Mesas de Articulación Regional para reforzar la seguridad de los censistas y asegurar las condiciones de trabajo.

Cómo se realiza el censo en los hogares