Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Taste Atlas REVELA cuál tiene más puntaje: ¿Pan con chicharrón peruano o la marraqueta chilena?

El portal gastronómico Taste Atlas otorgó 4.5 puntos al pan con chicharrón peruano y 4.4 a la marraqueta chilena, encendiendo la rivalidad por el desayuno más popular de la región.

    El debate gastronómico entre Perú y Chile volvió a encenderse, esta vez de la mano del reconocido portal Taste Atlas, que comparó dos desayunos emblemáticos de la región: el pan con chicharrón y la marraqueta con palta. La disputa, que ya había tenido eco en redes sociales por el “Mundial de Desayunos” organizado por Ibai Llanos, ahora se alimenta con los puntajes de esta guía internacional.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Municipalidad de Lima inició ambiciosa restauración de la emblemática Plaza Italia

    El favorito peruano: pan con chicharrón

    Considerado un clásico de la mesa criolla, el pan con chicharrón se ganó una calificación de 4.5 sobre 5 en Taste Atlas, ubicándose entre los mejores platos del Perú y dentro del top de Sudamérica.

    Su fama no solo responde al sabor, sino también a la tradición que encierra: pan crocante, carne de cerdo frita, camote dorado y salsa criolla. Una combinación que resume la fusión cultural y la identidad popular limeña, presente en cada amanecer de domingo y en celebraciones familiares.

    La marraqueta: símbolo chileno con puntaje alto

    En Chile, la marraqueta es más que un pan: es parte de la vida diaria. Conocida también como pan batido, obtuvo 4.4 puntos sobre 5 en el mismo ranking. Su corteza dorada y crujiente la convierte en un infaltable en desayunos, almuerzos y cenas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Alcalde chileno responde a López Aliaga: “El mejor desayuno del mundo es la marraqueta”

    Su origen se remonta a la influencia europea de finales del siglo XIX, cuando panaderos inmigrantes popularizaron una receta sencilla pero irresistible: harina, agua, sal y levadura. Con el tiempo, la marraqueta se convirtió en un emblema de la mesa chilena y boliviana.

    Más que una competencia

    Aunque los números de Taste Atlas favorecen ligeramente al pan con chicharrón, ambos productos reflejan el poder de la tradición en la cocina latinoamericana. Más allá de la rivalidad digital, la discusión ha puesto en vitrina a dos desayunos que resumen historia, sabor y orgullo cultural.

    Taste Atlas REVELA cuál tiene más puntaje: ¿Pan con chicharrón peruano o la marraqueta chilena?
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

