El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos desató un inesperado cruce entre Lima y Santiago. Tras la defensa del pan con chicharrón hecha por Rafael López Aliaga, alcalde de la capital peruana, su homólogo chileno Mario Desbordes salió al frente con una respuesta contundente: la marraqueta con palta es insuperable.
El desafío en redes sociales
En un video publicado en sus plataformas oficiales, Desbordes aceptó el reto y llamó a los chilenos a votar por su desayuno tradicional. “Acabo de ver un desafío que hace mi colega, el alcalde de Lima, donde dice que su desayuno es el mejor del mundo. Acepto el desafío y les pido a todos los compatriotas que empiecen a apoyar, porque la marraqueta con palta es lejos el mejor desayuno”, aseguró.
El alcalde de Santiago aprovechó la ocasión para incentivar la participación digital: “Vote, no se le olvide, es importante”, remató desde la sede municipal.
La rivalidad gastronómica
Mientras Chile defiende a la marraqueta pan de corteza crocante y sabor neutro que suele acompañarse con palta, Perú apuesta por el clásico pan con chicharrón, relleno de cerdo crocante, camote frito y salsa criolla. Dos propuestas con identidad propia que trasladaron la rivalidad deportiva a la mesa del desayuno.
Ambas opciones se han convertido en tendencia en TikTok e Instagram, donde los internautas de cada país comparten memes, videos y campañas para sumar votos en el torneo digital.
El trasfondo cultural
La marraqueta, considerada un símbolo de la mesa chilena, tiene orígenes que se remontan al siglo XIX con la llegada de panaderos europeos. Hoy, se estima que un habitante de Santiago consume más de 80 kilos de marraqueta al año, lo que la convierte en parte esencial de la dieta local.
Por su lado, el pan con chicharrón refuerza la identidad culinaria peruana, siendo un clásico de domingos y celebraciones. Este enfrentamiento virtual ha demostrado que, más allá del sabor, cada platillo representa historia, costumbre y orgullo nacional.