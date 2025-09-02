BCP e Interbank EN LA MIRA: Gigante brasileño llega a Perú con interesante propuesta y hace TEMBLAR a los grandes bancos

Gigante brasileño de la banca de inversión , solicitó instalar una filial en Perú y apunta a competir con BCP, BBVA, Interbank y Scotiaban k con un modelo digital e innovador.

El sistema financiero peruano podría enfrentar una sacudida histórica con la llegada de BTG Pactual, entidad de origen brasileño y con sede operativa en Chile, que presentó formalmente una solicitud para instalarse en el país. El trámite fue ingresado a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con lo que se inicia un proceso que podría marcar el inicio de una nueva etapa de competencia bancaria en el Perú.

BTG Pactual se alista para competir con la gran banca peruana

La apuesta de la firma brasileña apunta directamente a los cuatro gigantes que dominan la industria local: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank. Según especialistas del sector, la llegada de este nuevo jugador podría alterar el mapa financiero, ofreciendo alternativas más flexibles y digitales a los clientes.

“Se trata de un banco con experiencia internacional que ha sabido ganarse un espacio en mercados exigentes como Nueva York y Londres. Su llegada podría presionar a la banca peruana a acelerar procesos de innovación”, señalaron analistas del sector.

El poder de la innovación digital

A diferencia de la banca tradicional, BTG Pactual se ha caracterizado por ofrecer servicios integrados en una sola plataforma. Sus usuarios pueden acceder en línea tanto a cuentas de ahorro y crédito como a productos de inversión en renta fija o fondos internacionales.

Este modelo tecnológico lo convierte en una opción atractiva para clientes jóvenes y empresas que valoran la rapidez en los procesos financieros. La entidad ya aplica este esquema en mercados como Chile y Uruguay, donde recientemente adquirió operaciones del HSBC.

Estrategia de expansión regional

El ingreso al Perú es parte de un plan más amplio de consolidación en América Latina. La firma brasileña busca posicionarse como un referente regional en banca de inversión y gestión de activos, aprovechando su experiencia de más de 40 años y una red con presencia en ciudades clave como Hong Kong, Nueva York y Londres.