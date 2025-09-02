Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según SedapalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Varios sectores de Lima Metropolitana enfrentarán la suspensión del servicio de agua potable este miércoles 3 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programados por Sedapal. La empresa estatal informó que estas medidas preventivas incluyen la limpieza de reservorios en distintos puntos de la capital.
La interrupción será escalonada, afectando a los distritos de Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, con horarios y zonas diferenciadas, en algunos casos por más de doce horas. Estas operaciones periódicas son esenciales para garantizar la calidad del suministro y prevenir contaminaciones en la red de agua de Lima.
LEER MÁS: PERUANA yapea 450 soles en lugar de 4.50 y el bodeguero tuvo INSÓLITA reacción: el final fue inesperado
Conoces los distritos afectados
Independencia
La interrupción iniciará a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m., afectando a las siguientes urbanizaciones y asentamientos humanos agrupados en el Sector 337:
- P.J. José Olaya
- A.H. Cahuide
- A.H. Cahuide Ampliación
- A.H. Cielo Azul
- A.H. Colonia Sarita
- A.H. Condorcanchi
- A.H. Mariano Melgar
- A.H. El Misti
- A.H. Nuevo Amanecer
- A.H. Progresistas
- A.H. Sarita Colonia
- Aso. Coor. Santa Sarita
- P.J. Condorcanchi
La Molina
Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:
- Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.
- Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.
TAMBIÉN LEER: Mujer descubrió que tenía cáncer tras hacerse el manicure: este fue el síntoma que la alertó a tiempo
Villa María del Triunfo
En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:
- P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa
- Urb. Nueva Esperanza
- P.J. César Vallejo
- P.J. Bloque Salvador
- Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco
- Tablada de Lurín
- Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín
- Av. Chavin de Huántar
- A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza
- Santa Clara
- Santa Cruz
- A.H. Villa Los Héroes
- Ampliación Comité 32
Recomendaciones para ahorrar agua
- Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
- Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
- Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
- Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
- Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
- Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
- Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
- Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.