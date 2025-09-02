Wapa.pe
Sedapal realizará un corte de agua este miércoles 3 de septiembre en varias zonas de Lima por trabajos de limpieza y mantenimiento en reservorios.

    Varios sectores de Lima Metropolitana enfrentarán la suspensión del servicio de agua potable este miércoles 3 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programados por Sedapal. La empresa estatal informó que estas medidas preventivas incluyen la limpieza de reservorios en distintos puntos de la capital.

    La interrupción será escalonada, afectando a los distritos de Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, con horarios y zonas diferenciadas, en algunos casos por más de doce horas. Estas operaciones periódicas son esenciales para garantizar la calidad del suministro y prevenir contaminaciones en la red de agua de Lima.

    Conoces los distritos afectados

    Independencia

    La interrupción iniciará a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m., afectando a las siguientes urbanizaciones y asentamientos humanos agrupados en el Sector 337:

    • P.J. José Olaya
    • A.H. Cahuide
    • A.H. Cahuide Ampliación
    • A.H. Cielo Azul
    • A.H. Colonia Sarita
    • A.H. Condorcanchi
    • A.H. Mariano Melgar
    • A.H. El Misti
    • A.H. Nuevo Amanecer
    • A.H. Progresistas
    • A.H. Sarita Colonia
    • Aso. Coor. Santa Sarita
    • P.J. Condorcanchi

    La Molina

    Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:

    • Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.
    • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.
    Villa María del Triunfo

    En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:

    • P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa
    • Urb. Nueva Esperanza
    • P.J. César Vallejo
    • P.J. Bloque Salvador
    • Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco
    • Tablada de Lurín
    • Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín
    • Av. Chavin de Huántar
    • A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza
    • Santa Clara
    • Santa Cruz
    • A.H. Villa Los Héroes
    • Ampliación Comité 32

    Recomendaciones para ahorrar agua

    • Detecta filtraciones: Un grifo con goteras puede desperdiciar hasta 30 litros diarios. Revisa y arregla duchas, inodoros o caños con fallas.
    • Cierra el caño cuando no lo uses: Mientras te cepillas, afeitas o enjabonas, mantén el grifo cerrado para evitar el desperdicio.
    • Duchas más breves: Limitar tu baño a 5 minutos puede significar un ahorro de hasta 50 litros de agua por uso.
    • Dale un segundo uso al agua: El agua del enjuague de frutas y verduras puede utilizarse para regar las plantas.
    • Llena al máximo tus electrodomésticos: Usa la lavadora o lavavajillas solo con carga completa y en programas ecológicos.
    • Riega en horarios adecuados: Hazlo temprano en la mañana o al anochecer para reducir la evaporación del agua.
    • Elige plantas autóctonas: Las especies nativas necesitan menos agua y se adaptan mejor al clima.
    • Promueve el buen uso del agua: Comparte estos hábitos con quienes te rodean. El cambio empieza con pequeñas acciones compartidas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

