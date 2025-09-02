Sedapal realizará un corte de agua este miércoles 3 de septiembre en varias zonas de Lima por trabajos de limpieza y mantenimiento en reservorios.

Varios sectores de Lima Metropolitana enfrentarán la suspensión del servicio de agua potable este miércoles 3 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programados por Sedapal. La empresa estatal informó que estas medidas preventivas incluyen la limpieza de reservorios en distintos puntos de la capital.

La interrupción será escalonada, afectando a los distritos de Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, con horarios y zonas diferenciadas, en algunos casos por más de doce horas. Estas operaciones periódicas son esenciales para garantizar la calidad del suministro y prevenir contaminaciones en la red de agua de Lima.

Conoces los distritos afectados

Independencia

La interrupción iniciará a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m., afectando a las siguientes urbanizaciones y asentamientos humanos agrupados en el Sector 337:

P.J. José Olaya

A.H. Cahuide

A.H. Cahuide Ampliación

A.H. Cielo Azul

A.H. Colonia Sarita

A.H. Condorcanchi

A.H. Mariano Melgar

A.H. El Misti

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Progresistas

A.H. Sarita Colonia

Aso. Coor. Santa Sarita

P.J. Condorcanchi

La Molina

Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:

P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa

Urb. Nueva Esperanza

P.J. César Vallejo

P.J. Bloque Salvador

Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco

Tablada de Lurín

Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín

Av. Chavin de Huántar

A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza

Santa Clara

Santa Cruz

A.H. Villa Los Héroes

Ampliación Comité 32

Recomendaciones para ahorrar agua