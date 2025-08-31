Wapa.pe
Un melanoma in situ fue detectado en una mujer gracias a un detalle inesperado durante su manicure, alertándola a tiempo para actuar.

    Un pequeño cambio en la uña de su pulgar derecho alertó a Michelle Tagliamonte, residente de Ohio, sobre un problema serio de salud. Lo que parecía un detalle menor durante su manicure resultó ser un signo de melanoma, un tipo de cáncer de piel. Gracias a esta advertencia inesperada, pudo recibir un diagnóstico temprano y atención médica a tiempo.

    Un detalle que resultó crucial

    Michelle, de 58 años, notó por primera vez unas líneas oscuras en su uña en septiembre de 2024, justo antes de su cita habitual de manicure. Al principio pensó que desaparecerían con el crecimiento de la uña, pero al verlas más evidentes en octubre, decidió consultar a un especialista para descartar algo grave.

    Tras una biopsia, se confirmó que tenía un melanoma en etapa inicial, conocido como melanoma in situ. En esta fase, las células cancerosas permanecen en la epidermis sin afectar las capas más profundas, lo que hacía vital una intervención rápida.

    El 17 de enero de 2025, Michelle se sometió a una cirugía de cuatro horas para retirar la uña del pulgar derecho y cubrir la matriz de crecimiento con un injerto de piel. La intervención eliminó el melanoma sin dañar los nervios, según Daily Mail. "Nunca volveré a tener uña en mi pulgar derecho, pero si no me hubiera atendido a tiempo, podría haber perdido la punta del dedo o algo peor", afirmó Michelle.

    ¿Qué es el melanoma?

    El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células que producen melanina, el pigmento que da color a la piel, según Mayo Clinic. Suele aparecer en áreas expuestas al sol como brazos, espalda, rostro y piernas, aunque también puede desarrollarse en ojos o zonas internas como nariz o garganta, de forma menos frecuente.

    La exposición prolongada a radiación ultravioleta (UV), ya sea del sol o de camas de bronceado, es un factor de riesgo importante. Su incidencia ha aumentado, especialmente en mujeres menores de 40 años. Detectarlo a tiempo puede ser decisivo. Entre los primeros signos están cambios en un lunar existente o la aparición de nuevas lesiones con pigmentación o crecimiento anormal.

    ¿Qué implica el melanoma in situ?

    Según Cancer Research UK, el melanoma en etapa cero o in situ indica que las células cancerosas no han atravesado la epidermis ni se han propagado a otras zonas del cuerpo. Los estadios de esta enfermedad van del 0 al 4, según la profundidad y extensión del cáncer.

    Conocer el estadio permite a los médicos definir el tratamiento más adecuado. Otros factores relevantes son la ubicación del melanoma y el estado general de salud del paciente. En el caso del melanoma in situ, la cirugía es el tratamiento principal. Se extirpa la zona afectada junto con al menos 0.5 cm de tejido sano en un procedimiento llamado escisión local amplia. Si se confirma la eliminación completa del cáncer, no se requiere tratamiento adicional.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

