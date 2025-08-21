ES OFICIAL | Revelan lo peor que puede pasar por no pagar una deuda y 'estar' en Infocorp

¿Es posible tramitar el pasaporte o viajar al extranjero estando en Infocorp ? ¿El ingreso a la central de riesgo ocurre únicamente por deudas ? Un especialista aclara cómo esta situación podría influir en tu empleo o en distintos trámites.

Revelan lo peor que puede pasar por no pagar una deuda y 'estar' en Infocorp

Existe la idea de que aparecer en Infocorp siempre es algo negativo. Sin embargo, todo ciudadano peruano mayor de edad figura en esta base de datos. Lo realmente relevante es contar con un buen historial crediticio y conocer qué efectos puede traer un puntaje bajo.

¿Quiénes ingresan a Infocorp?

En diálogo con ÚtileInteresante.pe, Charles Caillaux, Gerente de Ventas Corporativo de Equifax Perú, explicó que el registro en las centrales de riesgo, como Infocorp, se produce desde el momento en que una persona accede a un crédito o servicio financiero.

"Sales del nido familiar y te independizas, empiezas a tener tus prácticas pagadas, tienes un trabajo y ganas un sueldo, empiezas ya a figurar, por ejemplo, declaraciones de impuestos que es una base de información que está en el repositorio de Infocorp", agrega.

¿Cómo funciona el puntaje en Infocorp?

Además, los usuarios reciben una calificación que va de 0 a 999, dependiendo de su comportamiento de pago, como ocurre al utilizar una tarjeta de crédito.

"En la medida que estás en ese puntaje, podrías convertirte en un personaje de altísimo riesgo o de muy bajo riesgo. Hay una especie de semáforo, con colores verdes para muy bajo riesgo, y depende cómo está tu historial crediticio", indica Caillaux.

Consecuencias de tener un puntaje negativo

Según Caillaux, una de las principales repercusiones de estar en Infocorp con una mala calificación es la dificultad para acceder a créditos con tasas de interés favorables.

En otras palabras, cuanto más bajo sea el puntaje, mayor será el riesgo percibido por las entidades financieras. Esto puede traducirse en intereses más altos o incluso en la negativa de otorgar un préstamo.

¿Afecta estar en Infocorp al sacar pasaporte o viajar?

"Si te piden o no un reporte de crédito, por ejemplo, para ir al extranjero, o sea para salir de migraciones, no te piden un reporte de crédito. Para obtener una visa, esas son políticas propias de la embajada de cada país. En algunos tengo entendido que sí como parte de la documentación, te piden tu reporte de crédito", explica el especialista.

¿Puede influir en la búsqueda de empleo?

Respecto al ámbito laboral, Caillaux precisa que, en principio, las empresas no deberían condicionar la contratación de un trabajador a un reporte crediticio, aunque reconoce que pueden darse excepciones.

Para ciertos cargos, especialmente aquellos vinculados a finanzas, manejo de proveedores o dinero en efectivo, es posible que se revise el historial en Infocorp.

¿Existe cárcel por deudas en el Perú?