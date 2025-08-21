Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

¿Cómo saber si tu pareja tiene una denuncia por alimentos? Podrías llevarte una terrible sorpresa

Te explicamos de qué manera puedes comprobar si alguien ha incumplido con el pago de la pensión de alimentos

    ¿Cómo saber si tu pareja tiene una denuncia por alimentos? Podrías llevarte una terrible sorpresa
    Cómo saber si tu pareja tiene una denuncia por alimentos
    ¿Cómo saber si tu pareja tiene una denuncia por alimentos? Podrías llevarte una terrible sorpresa

    El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) incluye a las personas que acumulan tres cuotas impagas, sean continuas o alternadas, respecto a sus obligaciones alimentarias determinadas por mandato judicial.

    Cada mes, esta información se remite a la Superintendencia de Banca y Seguros, así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, quedando además registrada en la Central de Riesgos.

    ¿Cómo saber si estoy denunciado por alimentos en el Redam?

    Al ingresar a la plataforma del Servicio de Deudores Alimentarios Morosos, se presentan tres formas de consulta: por nombres y apellidos, por documento de identidad o por rango de periodos morosos.

    • En la primera modalidad, basta con ingresar el apellido paterno, materno y los nombres; de inmediato aparecerán los datos de la persona buscada junto con información adicional.
    • La segunda opción requiere únicamente el número de DNI del deudor.
    • En el caso del rango de periodos, se deben indicar las fechas de pago correspondientes para confirmar si se ha cumplido o no con esta obligación.

    ¿Qué es el Redam?

    En el Perú, el REDAM corresponde al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Se trata de una base de datos que reúne a las personas que incumplen con el pago de sus pensiones alimentarias fijadas mediante orden judicial. Su finalidad es resguardar los derechos de los alimentistas —ya sean menores, adultos mayores o personas con discapacidad— y fomentar que se cumpla con dicha obligación.

    Este registro, administrado por el Poder Judicial, remite mensualmente la información a la Superintendencia de Banca, Seguros y a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, donde se incorpora a la Central de Riesgos. Asimismo, puede ser compartido con centrales de riesgo privadas.

    En conclusión, el REDAM constituye un mecanismo legal orientado a asegurar el pago de las obligaciones alimentarias y a salvaguardar a quienes dependen de ellas.

    ¿Cómo saber si tu pareja tiene una denuncia por alimentos? Podrías llevarte una terrible sorpresa
    Omar Moller

    Omar Moller

Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

