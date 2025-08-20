¿Suspenderán las clases escolares el viernes 29 de agosto en todo el Perú? Conoce qué dice el Minedu

El sábado 30 de agosto se conmemora el feriado por la festividad de Santa Rosa de Lima , motivo por el cual varios padres de familia se preguntan si los colegios otorgarán un día libre extra.

El calendario escolar de agosto incluye un nuevo feriado: el sábado 30 de agosto, fecha en la que los peruanos celebran a Santa Rosa de Lima. Aunque las clases en los colegios se desarrollan únicamente de lunes a viernes, varios padres se preguntan si los estudiantes contarán con un día libre adicional para alargar su descanso.

La inquietud sobre si este viernes 29 de agosto se suspenderán las clases en los centros educativos es comprensible. No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) definió a inicios del año los feriados y días no laborables para los colegios estatales, y esa fecha no figura en el calendario. Por ello, los alumnos de instituciones públicas deberán acudir con normalidad.

En el caso de los colegios privados, cada uno tiene la potestad de otorgar descansos adicionales, siempre que informe previamente a los padres de familia. Hasta ahora, ninguna institución ha anunciado la suspensión de clases para esa jornada.

Es importante señalar que, si se concede un día libre extraordinario, este debe recuperarse posteriormente, ya que todos los colegios están obligados a cumplir con las horas lectivas establecidas por el Minedu.

Esta disposición se ajusta al pronunciamiento realizado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) al inicio del año escolar 2025, cuando expresó su preocupación por la reducción de horas de enseñanza debido a los feriados y días no laborables decretados por el Gobierno. La normativa vigente fija un mínimo de 900 horas en inicial, 1,100 en primaria y 1,200 en secundaria.

Calendario escolar 2025: organización de clases

El Minedu aprobó el calendario oficial para el año escolar 2025 en todo el país. Este cronograma contempla cinco bloques de semanas de gestión y periodos lectivos en inicial, primaria y secundaria.

Las clases comenzarán el 3 de marzo, con dos semanas de gestión, seguidas de un primer bloque de nueve semanas de clases entre el 17 de marzo y el 16 de mayo. Después se alternarán periodos de gestión de una o dos semanas y bloques de nueve semanas de clases hasta concluir el 31 de diciembre.

En total, los estudiantes cursarán 40 semanas de clases distribuidas a lo largo del año, además de tiempos destinados a planificación y evaluación docente. El objetivo es asegurar el cumplimiento de las horas mínimas fijadas por ley y optimizar la organización del trabajo pedagógico.

La devoción a Santa Rosa de Lima

La fe en Santa Rosa de Lima constituye un pilar de la identidad histórica del Perú. Nacida en 1586 en Lima, es recordada por su intensa espiritualidad, su labor solidaria y las obras de caridad dirigidas, sobre todo, a niños y enfermos.