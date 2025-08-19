El Seguro Social otorgará un subsidio por lactancia de S/ 820 a 2,323 madres en todo el país. Este apoyo corresponde a cada recién nacido y podrá cobrarse en el Banco de la Nación o en el BBVA.

Un total de 2,323 madres aseguradas en todo el país recibirán el subsidio por lactancia de EsSalud, un pago único de S/ 820.00 destinado a apoyar el cuidado del recién nacido. Este beneficio se concede a la madre de un menor nacido vivo, siempre que el asegurado titular —ya sea del régimen regular o agrario— se encuentre acreditado y en actividad laboral en la fecha de nacimiento.

En casos de partos múltiples, el subsidio se entrega por cada hijo. Las beneficiarias tienen un plazo de seis meses desde la fecha de nacimiento para solicitar este apoyo económico. Aquellas que ya presentaron su solicitud y cuyos expedientes han sido procesados pueden verificar la fecha y el lugar de pago en el portal oficial de EsSalud: https://apps.essalud.gob.pe/LactanciaCeroTramites/#/consulta

¿Cómo acceder al pago de EsSalud?

Las madres que trabajan en el sector público deben cobrar su subsidio en el Banco de la Nación, mientras que quienes laboran en empresas privadas pueden retirar el pago en las agencias del BBVA.

La entrega de estos subsidios ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, que evaluó y aprobó los expedientes correspondientes a los años 2023, 2024 y al periodo actual de 2025, provenientes de todas las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) del país.

Las regiones con más solicitudes fueron Arequipa (638 casos), San Miguel (171), Lambayeque (146) e Ica (74), entre otras.