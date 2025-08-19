¿Cómo acceder al pago del Subsidio de S/820 de EsSalud? Descubre así si eres beneficiadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un total de 2,323 madres aseguradas en todo el país recibirán el subsidio por lactancia de EsSalud, un pago único de S/ 820.00 destinado a apoyar el cuidado del recién nacido. Este beneficio se concede a la madre de un menor nacido vivo, siempre que el asegurado titular —ya sea del régimen regular o agrario— se encuentre acreditado y en actividad laboral en la fecha de nacimiento.
En casos de partos múltiples, el subsidio se entrega por cada hijo. Las beneficiarias tienen un plazo de seis meses desde la fecha de nacimiento para solicitar este apoyo económico. Aquellas que ya presentaron su solicitud y cuyos expedientes han sido procesados pueden verificar la fecha y el lugar de pago en el portal oficial de EsSalud: https://apps.essalud.gob.pe/LactanciaCeroTramites/#/consulta
¿Cómo acceder al pago de EsSalud?
Las madres que trabajan en el sector público deben cobrar su subsidio en el Banco de la Nación, mientras que quienes laboran en empresas privadas pueden retirar el pago en las agencias del BBVA.
La entrega de estos subsidios ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, que evaluó y aprobó los expedientes correspondientes a los años 2023, 2024 y al periodo actual de 2025, provenientes de todas las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) del país.
Las regiones con más solicitudes fueron Arequipa (638 casos), San Miguel (171), Lambayeque (146) e Ica (74), entre otras.
“El otorgamiento de estos subsidios por lactancia es resultado de un trabajo maratónico, con jornadas extendidas y un compromiso total de nuestros equipos, logrando que las familias reciban el apoyo económico al que tienen derecho”, afirmó Yilbert Zeballos Pacheco, gerente central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud.