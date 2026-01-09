Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones

La disposición tendrá una vigencia de 60 días en distritos de 20 departamentos y autoriza la implementación de acciones de prevención, atención y rehabilitación ante los efectos del clima .

El Ejecutivo dispuso el Estado de Emergencia por un periodo de 60 días calendario en distintos distritos de varias provincias pertenecientes a 20 departamentos del país, ante el peligro inminente generado por las intensas lluvias. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, publicado este 9 de enero en el diario oficial El Peruano.

La declaratoria comprende zonas vulnerables de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, donde el riesgo de deslizamientos, inundaciones y daños a la vida y salud de la población ha sido calificado como "muy alto".

Según los fundamentos del decreto, la medida se basa en un Informe Situacional elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a partir de reportes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial ENFEN, los cuales alertan sobre un escenario climático adverso previsto entre enero y marzo de 2026.

El documento oficial advierte que la magnitud del peligro ha superado la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, lo que hace necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional. En ese contexto, la situación ha sido catalogada como una emergencia de nivel 4, conforme al Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Acciones inmediatas y sectores involucrados

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, los gobiernos regionales y municipales incluidos deberán ejecutar medidas excepcionales, urgentes y necesarias orientadas a la reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación y supervisión del INDECI.

En estas labores participarán, de acuerdo con sus competencias, los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, además de otras entidades públicas y privadas. Las intervenciones deberán estar directamente vinculadas al evento climático y podrán ajustarse según la evolución de la situación, siempre que cuenten con sustento técnico.

Financiamiento y seguimiento

El decreto establece que la ejecución de las medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI será responsable de coordinar, supervisar y reportar a la Presidencia del Consejo de Ministros los resultados de las acciones desarrolladas durante el periodo de emergencia.