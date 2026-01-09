Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones

La disposición tendrá una vigencia de 60 días en distritos de 20 departamentos y autoriza la implementación de acciones de prevención, atención y rehabilitación ante los efectos del clima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones
    Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” | Difusión | Difusión
    Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones

    El Ejecutivo dispuso el Estado de Emergencia por un periodo de 60 días calendario en distintos distritos de varias provincias pertenecientes a 20 departamentos del país, ante el peligro inminente generado por las intensas lluvias. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, publicado este 9 de enero en el diario oficial El Peruano.

    La declaratoria comprende zonas vulnerables de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, donde el riesgo de deslizamientos, inundaciones y daños a la vida y salud de la población ha sido calificado como "muy alto".

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Te asustaste? Senamhi lanza alerta en celulares de usuarios en Perú: este fue el mensaje que apareció

    Según los fundamentos del decreto, la medida se basa en un Informe Situacional elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a partir de reportes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial ENFEN, los cuales alertan sobre un escenario climático adverso previsto entre enero y marzo de 2026.

    El documento oficial advierte que la magnitud del peligro ha superado la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, lo que hace necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional. En ese contexto, la situación ha sido catalogada como una emergencia de nivel 4, conforme al Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

    Acciones inmediatas y sectores involucrados

    Durante la vigencia del Estado de Emergencia, los gobiernos regionales y municipales incluidos deberán ejecutar medidas excepcionales, urgentes y necesarias orientadas a la reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación y supervisión del INDECI.

    En estas labores participarán, de acuerdo con sus competencias, los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, además de otras entidades públicas y privadas. Las intervenciones deberán estar directamente vinculadas al evento climático y podrán ajustarse según la evolución de la situación, siempre que cuenten con sustento técnico.

    Financiamiento y seguimiento

    El decreto establece que la ejecución de las medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI será responsable de coordinar, supervisar y reportar a la Presidencia del Consejo de Ministros los resultados de las acciones desarrolladas durante el periodo de emergencia.

    La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores correspondientes, y cuenta con la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré. La relación detallada de los distritos declarados en emergencia figura en el anexo que forma parte del Decreto Supremo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Temblor en Perú hoy, viernes 9 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    David vs Goliat: Indecopi resolvió así la apelación de María Pía Copello frente a Starbucks

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    ¿Te asustaste? Senamhi lanza alerta en celulares de usuarios en Perú: este fue el mensaje que apareció

    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    Lo más vistos en Ocio

    Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo

    ES OFICIAL | Nueva tarifa de agua para familias de Lima, Callao y 31 ciudades más: Pagarán este monto adicional

    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero

    ¿Nuevo retiro AFP a la vista? Así puedes saber cuánto dinero tienes acumulado y en qué entidad estás solo con tu DNI, según la SBS

    ALARMA MUNDIAL: La ciudad más poblada del mundo se está HUNDIENDO y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    FISIO VITAL

    Masaje relajante y/o descontracturante + piedras calientes, compresas, reflexología y más

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;