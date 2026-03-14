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Este sábado 14 diferentes zonas de Lima se quedarán sin luz ¿Se encuentra mi distrito?

Este sábado 14 habrán cortes de luz en distintos lugares deLima. Verifica los horarios.

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    Este sábado 14 diferentes zonas de Lima se quedarán sin luz ¿Se encuentra mi distrito?
    CONFIRMADO| Este SÁBADO 14 diferentes ZONAS de LIMA se quedarán sin LUZ ¿Se encuentra mi distrito? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Este sábado 14 diferentes zonas de Lima se quedarán sin luz ¿Se encuentra mi distrito?

    ¡Prepárate para el corte de luz! Este sábado 14 de marzo, varios distritos de Lima Metropolitana experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico, algunas de ellas con una duración de hasta 10 horas. Si vives en alguna de estas zonas, es importante que tomes las precauciones necesarias para afrontar la suspensión del servicio.

    ¿Qué distritos se quedarán sin energía eléctrica el 14 de marzo?

    De acuerdo con el cronograma publicado por Pluz Energía Perú, los distritos que se verán afectados durante esta jornada son Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres, San Antonio de Chaclla, Lurigancho-Chosica e Independencia.

    A continuación, se detallan los sectores, calles y cuadras que se verán perjudicados por esta interrupción del servicio eléctrico.

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    Los Olivos/San Martín de Porres

    • Zonas afectadas: Urb. Puerta de Pro, Jr. Veracidad (cdra. 76) y Av. Zaragoza (cdras. 5, 6).
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 9.00 a. m. hasta las 6.30 p. m.

    Independencia

    • Zonas afectadas: Jr. Aravicus (cdras. 3, 4), Jr. Indoamérica (cdras. 1 al 3), Calle Intihuatana, Jr. Collao, Jr. Los Chancas, Calle Mitimaes, A.H. El Paraíso y U.P.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 10.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas afectadas: Urb. El Sauce (I, II y III), C.P. Zapallal y Urb. La Alameda del Norte.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.

    San Antonio de Chaclla/Lurigancho Chosica

    • Zonas afectadas: Anexo 8 (Sect. Oeste, Sect. Julio C. Tello, Sect. Villa Sol) y Comunidad Campesina Jicamarca Anexo 8.
    • Hora de corte y restablecimiento: desde las 9.00 a. m. hasta las 6.30 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Este sábado 14 diferentes zonas de Lima se quedarán sin luz ¿Se encuentra mi distrito?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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