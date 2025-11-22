Wapa.pe
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Yape lanza funcionalidad para reportar números de extorsionadores: así puedes denunciarlos paso a paso

Yape, billetera digital del BCP implementa acciones contra extorsiones en su app, mientras en el Congreso evalúan medidas más estrictas para reforzar la seguridad.

    Yape, la billetera digital del BCP, implementó una herramienta para reforzar la seguridad ante el aumento de extorsiones. Ahora los usuarios pueden reportar desde la app los números vinculados a estos delitos, convirtiéndose en una medida clave para proteger a millones de clientes.

    En cumplimiento de la última normativa promulgada por el gobierno, hoy lanzamos una nueva funcionalidad que permitirá reportar cuentas de extorsionadores de manera 100% anónima. Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los yaperos”, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape.

    Cómo reportar un caso de extorsión en Yape paso a paso

    Ahora, para realizar un reporte en caso quieras reportar una extorsión deberás seguir el siguiente proceso:

    1. Ingresa a tu cuenta de Yape.
    2. Selecciona el movimiento (transferencia) que deseas reportar.
    3. Elige la opción “Necesito ayuda”.
    4. Da clic a “Reportar extorsión” y cuenta el caso con precisión.

    Una vez emitido el reporte, las autoridades correspondientes comenzarán con las investigaciones necesarias, brindando todas las medidas de protección hacia el usuario afectado.

    ¿En qué consiste el Bloqueo de Emergencia del BCP?

    Frente al aumento de delitos digitales, el Banco de Crédito del Perú ha incorporado una nueva medida de protección: el Bloqueo de Emergencia de Tarjetas. Esta herramienta permite desactivar al instante tanto tarjetas de débito como de crédito.

    Para efectuar este bloqueo solo se necesita el número de DNI y la clave PIN. Además, la función opera sin conexión a internet ni llamadas, lo que la convierte en una alternativa útil para zonas con poca cobertura o para usuarios que no utilizan apps bancarias.

    ¿Cómo usar el Bloqueo de Emergencia?

    Activar esta opción es un proceso rápido. Basta con acudir a cualquier Agente BCP, comunicar la pérdida o robo de la tarjeta, proporcionar el DNI e ingresar la clave respectiva. Tras completar estos pasos, las tarjetas quedan bloqueadas de inmediato.

