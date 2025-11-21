Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la listaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las municipalidades del interior del país, en coordinación con el Reniec, han iniciado una campaña para entregar gratuitamente el DNI electrónico, con el objetivo de disminuir las brechas de identificación en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
Esta iniciativa se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre, priorizando a menores de edad, adultos mayores, miembros de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza, facilitando así el acceso a trámites y servicios de manera más segura y eficiente.
Regiones donde el trámite del DNI electrónico será gratuito
Calca
La Municipalidad Provincial de Calca realizará la entrega del DNI electrónico el 25 de noviembre en la Plaza Mayor de Calca, a partir de las 9:00 a. m. Este servicio está dirigido a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad que cuenten con el carnet de Conadis.
Los requisitos para acceder al beneficio son:
- Copia simple del acta de nacimiento por ambos lados.
- Los menores deben asistir acompañados de uno de sus padres, quien debe portar su DNI.
- Copia de un recibo de servicio público vigente (agua, luz, teléfono) o una declaración jurada domiciliaria.
- Presentarse con ropa de color para la fotografía.
Pichari
En la Municipalidad Distrital de Pichari, provincia de La Convención, se han programado jornadas de atención para distintas fechas:
- 24 de noviembre: Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.)
- 25 de noviembre: Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.)
- 26 de noviembre: San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.)
- 27 y 28 de noviembre: Losa 1 y 2 - Pichari Capital (8 a. m.)
La Libertad – Pacanga
La Municipalidad Distrital de Pacanga brindará el servicio gratuito de DNI electrónico los días 24 y 25 de noviembre. Está dirigido a menores de 17 años, adultos mayores de 60 y personas de 18 a 59 años en situación de pobreza con DNI vencido.
La atención se realizará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura y en la institución educativa 80885 de San Juan de Dios.
Beneficios de utilizar el DNI electrónico
- Facilita la realización de trámites en línea ante entidades públicas y privadas.
- Permite la firma digital con validez legal equivalente a la firma manuscrita.
- Incrementa la seguridad en la identificación personal mediante datos biométricos.
- Disminuye el riesgo de suplantación de identidad.
- Agiliza el acceso a servicios digitales de entidades estatales y bancarias.
- Moderniza los procesos de acreditación de identidad.
- Protege los datos personales mediante sistemas de encriptación.
- Simplifica la actualización de información desde plataformas digitales.
- Permite el registro y la autenticación segura en portales gubernamentales.
- Favorece la inclusión digital al facilitar trámites desde cualquier lugar con conexión a internet.