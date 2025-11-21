Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista

Con el DNI electrónico , los ciudadanos disfrutan de firmas digitales, mayor seguridad y trámites más rápidos tanto en el sector público como privado.

Trámite de DNI electrónico gratis para este 24 y 25 de noviembre: conoce los lugares y los beneficiarios. | Composición Wapa

Las municipalidades del interior del país, en coordinación con el Reniec, han iniciado una campaña para entregar gratuitamente el DNI electrónico, con el objetivo de disminuir las brechas de identificación en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Esta iniciativa se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre, priorizando a menores de edad, adultos mayores, miembros de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza, facilitando así el acceso a trámites y servicios de manera más segura y eficiente.

Regiones donde el trámite del DNI electrónico será gratuito

Calca

La Municipalidad Provincial de Calca realizará la entrega del DNI electrónico el 25 de noviembre en la Plaza Mayor de Calca, a partir de las 9:00 a. m. Este servicio está dirigido a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad que cuenten con el carnet de Conadis.

Los requisitos para acceder al beneficio son:

Copia simple del acta de nacimiento por ambos lados.

Los menores deben asistir acompañados de uno de sus padres, quien debe portar su DNI.

Copia de un recibo de servicio público vigente (agua, luz, teléfono) o una declaración jurada domiciliaria.

Presentarse con ropa de color para la fotografía.

Pichari

En la Municipalidad Distrital de Pichari, provincia de La Convención, se han programado jornadas de atención para distintas fechas:

24 de noviembre: Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.)

Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.) 25 de noviembre: Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.)

Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.) 26 de noviembre: San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.)

San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.) 27 y 28 de noviembre: Losa 1 y 2 - Pichari Capital (8 a. m.)

La Libertad – Pacanga

La Municipalidad Distrital de Pacanga brindará el servicio gratuito de DNI electrónico los días 24 y 25 de noviembre. Está dirigido a menores de 17 años, adultos mayores de 60 y personas de 18 a 59 años en situación de pobreza con DNI vencido.

La atención se realizará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura y en la institución educativa 80885 de San Juan de Dios.

