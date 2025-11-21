Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista

Con el DNI electrónico, los ciudadanos disfrutan de firmas digitales, mayor seguridad y trámites más rápidos tanto en el sector público como privado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista
    Trámite de DNI electrónico gratis para este 24 y 25 de noviembre: conoce los lugares y los beneficiarios. | Composición Wapa
    Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista

    Las municipalidades del interior del país, en coordinación con el Reniec, han iniciado una campaña para entregar gratuitamente el DNI electrónico, con el objetivo de disminuir las brechas de identificación en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

    Esta iniciativa se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre, priorizando a menores de edad, adultos mayores, miembros de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza, facilitando así el acceso a trámites y servicios de manera más segura y eficiente.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    Regiones donde el trámite del DNI electrónico será gratuito

    Calca

    La Municipalidad Provincial de Calca realizará la entrega del DNI electrónico el 25 de noviembre en la Plaza Mayor de Calca, a partir de las 9:00 a. m. Este servicio está dirigido a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad que cuenten con el carnet de Conadis.

    Los requisitos para acceder al beneficio son:

    • Copia simple del acta de nacimiento por ambos lados.
    • Los menores deben asistir acompañados de uno de sus padres, quien debe portar su DNI.
    • Copia de un recibo de servicio público vigente (agua, luz, teléfono) o una declaración jurada domiciliaria.
    • Presentarse con ropa de color para la fotografía.
    wapa.pe

    Pichari

    En la Municipalidad Distrital de Pichari, provincia de La Convención, se han programado jornadas de atención para distintas fechas:

    • 24 de noviembre: Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.)
    • 25 de noviembre: Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.)
    • 26 de noviembre: San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.)
    • 27 y 28 de noviembre: Losa 1 y 2 - Pichari Capital (8 a. m.)
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Municipalidad de Comas lanza convocatoria laboral 2025 para personas con secundaria completa

    La Libertad – Pacanga

    La Municipalidad Distrital de Pacanga brindará el servicio gratuito de DNI electrónico los días 24 y 25 de noviembre. Está dirigido a menores de 17 años, adultos mayores de 60 y personas de 18 a 59 años en situación de pobreza con DNI vencido.

    La atención se realizará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura y en la institución educativa 80885 de San Juan de Dios.

    wapa.pe

    Beneficios de utilizar el DNI electrónico

    • Facilita la realización de trámites en línea ante entidades públicas y privadas.
    • Permite la firma digital con validez legal equivalente a la firma manuscrita.
    • Incrementa la seguridad en la identificación personal mediante datos biométricos.
    • Disminuye el riesgo de suplantación de identidad.
    • Agiliza el acceso a servicios digitales de entidades estatales y bancarias.
    • Moderniza los procesos de acreditación de identidad.
    • Protege los datos personales mediante sistemas de encriptación.
    • Simplifica la actualización de información desde plataformas digitales.
    • Permite el registro y la autenticación segura en portales gubernamentales.
    • Favorece la inclusión digital al facilitar trámites desde cualquier lugar con conexión a internet.
    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    Lo más vistos en Ocio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;