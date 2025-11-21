La reciente campaña del préstamo Multired del Banco de la Nación estará disponible hasta el 30 de noviembre y presenta una tasa inferior a la habitual.

El Banco de la Nación ha lanzado este mes su campaña promocional del préstamo Multired, que permite acceder a montos de hasta S/99 mil 999 de libre disposición —es decir, para cualquier finalidad— dirigido a clientes, pensionistas y trabajadores del sector público.

Dentro de esta campaña, se incluye la opción de acceder a una tasa de 11,57% para el crédito solicitado; no obstante, su aprobación depende de la evaluación crediticia y esta tasa reducida solo se obtiene bajo condiciones específicas.

De acuerdo con la entidad, esta TCEA (Tasa de costo efectivo anual) de 11,57% se calcula a partir de una TEA (Tasa efectiva anual) de 9,99%, aplicada a un Préstamo Multired de S/15 mil con un plazo de 60 meses. Esto significa que es posible recibir dicho monto y cancelarlo en un periodo de hasta 15 años, con cuotas mensuales de S/326,45. Sin embargo, completar el plazo implicaría haber pagado un total de S/19 mil 587, por lo que el interés acumulado ascendería a S/4.587.

Condiciones para acceder a la tasa reducida

El Banco de la Nación detalló que esta TCEA de 11,57% se obtiene considerando una TEA de 9,9% para un Préstamo Multired de S/15 mil a 60 meses, con una cuota mensual de S/326,45. No obstante, esta cuota se basa en un escenario específico.

Ese escenario contempla “el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”. En consecuencia, en otros casos la tasa podría variar.

Asimismo, el banco precisa que la TCEA promocional no es válida para créditos con plazos superiores a 60 meses (aunque, en general, la entidad permite hasta 72 meses durante el año).

La tasa promocional también se otorga bajo estas condiciones:

Clientes que por primera vez soliciten un Préstamo Multired.

Para clientes que hayan cancelado su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (ya sea por pago anticipado o tras el vencimiento de su cronograma).

Para clientes cuya última cuota haya sido pagada durante la vigencia de la campaña (si se efectuó un pago anticipado parcial dentro del periodo promocional, no se accede a la TEA reducida).

Para quienes deseen renovar su préstamo Multired y mantengan menos de 12 cuotas pendientes según su cronograma de pagos actual (si hubo pago anticipado parcial durante la campaña, tampoco aplica la TEA promocional).

¿Cómo solicitar el préstamo?

Para iniciar el trámite, el cliente puede ingresar al enlace proporcionado por el banco. Si requiere una evaluación crediticia o más detalles, puede comunicarse a través del WhatsApp de Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942).

Requisitos

Quienes deseen solicitar el préstamo deben cumplir con lo siguiente: