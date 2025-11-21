Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

La reciente campaña del préstamo Multired del Banco de la Nación estará disponible hasta el 30 de noviembre y presenta una tasa inferior a la habitual.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?
    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%
    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    El Banco de la Nación ha lanzado este mes su campaña promocional del préstamo Multired, que permite acceder a montos de hasta S/99 mil 999 de libre disposición —es decir, para cualquier finalidad— dirigido a clientes, pensionistas y trabajadores del sector público.

    Dentro de esta campaña, se incluye la opción de acceder a una tasa de 11,57% para el crédito solicitado; no obstante, su aprobación depende de la evaluación crediticia y esta tasa reducida solo se obtiene bajo condiciones específicas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Municipalidad de Comas lanza convocatoria laboral 2025 para personas con secundaria completa y sueldo de S/1,500

    De acuerdo con la entidad, esta TCEA (Tasa de costo efectivo anual) de 11,57% se calcula a partir de una TEA (Tasa efectiva anual) de 9,99%, aplicada a un Préstamo Multired de S/15 mil con un plazo de 60 meses. Esto significa que es posible recibir dicho monto y cancelarlo en un periodo de hasta 15 años, con cuotas mensuales de S/326,45. Sin embargo, completar el plazo implicaría haber pagado un total de S/19 mil 587, por lo que el interés acumulado ascendería a S/4.587.

    wapa.pe

    Condiciones para acceder a la tasa reducida

    El Banco de la Nación detalló que esta TCEA de 11,57% se obtiene considerando una TEA de 9,9% para un Préstamo Multired de S/15 mil a 60 meses, con una cuota mensual de S/326,45. No obstante, esta cuota se basa en un escenario específico.

    Ese escenario contempla “el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”. En consecuencia, en otros casos la tasa podría variar.

    Asimismo, el banco precisa que la TCEA promocional no es válida para créditos con plazos superiores a 60 meses (aunque, en general, la entidad permite hasta 72 meses durante el año).

    La tasa promocional también se otorga bajo estas condiciones:

    • Clientes que por primera vez soliciten un Préstamo Multired.
    • Para clientes que hayan cancelado su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (ya sea por pago anticipado o tras el vencimiento de su cronograma).
    • Para clientes cuya última cuota haya sido pagada durante la vigencia de la campaña (si se efectuó un pago anticipado parcial dentro del periodo promocional, no se accede a la TEA reducida).
    • Para quienes deseen renovar su préstamo Multired y mantengan menos de 12 cuotas pendientes según su cronograma de pagos actual (si hubo pago anticipado parcial durante la campaña, tampoco aplica la TEA promocional).

    ¿Cómo solicitar el préstamo?

    Para iniciar el trámite, el cliente puede ingresar al enlace proporcionado por el banco. Si requiere una evaluación crediticia o más detalles, puede comunicarse a través del WhatsApp de Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942).

    Requisitos

    Quienes deseen solicitar el préstamo deben cumplir con lo siguiente:

    • Contar con Tarjeta Débito BN.
    • Presentar el DNI original o el carné de extranjería en original y copia.
    • Presentar la última boleta de pago (física o virtual), con una antigüedad no mayor de 4 meses.
    • En el caso de trabajadores CAS contratados desde el 10/03/2021, se debe acreditar una antigüedad mínima de 13 meses, adjuntando el contrato original y/o adendas o copias fedateadas. Para quienes ingresaron antes de esa fecha, este requisito no aplica.
    • Tener una calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgos de la SBS.
    • Para renovaciones, no debe existir ningún inconveniente de pago con el Banco de la Nación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Préstamo del Banco de la Nación con tasa de 11,57%: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil?

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

    Lo más vistos en Ocio

    Psíquico enciende la polémica en redes al deslizar que a Ciro Castillo le fueron infiel previo a su muerte

    Feriado largo en Perú: En esta fecha se suspenderán las clases por los 4 días de descanso seguido

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;