Municipalidad de Comas lanza convocatoria laboral 2025 para personas con secundaria completa. | Composición Wapa

En respuesta al creciente requerimiento de seguridad en Comas, la Municipalidad lanzó una gran convocatoria CAS para 600 plazas de Sereno Caminante, dirigidas a personas con secundaria completa. La inscripción está abierta hasta el 27 de noviembre de 2025 y ofrece estabilidad laboral, remuneración fija y acceso sencillo.

Además, el proceso contempla bonificaciones de hasta 25% para personas con discapacidad y militares licenciados, siempre que cumplan los requisitos, fortaleciendo así la presencia municipal en zonas críticas y reforzando la seguridad ciudadana en todo el distrito.

Vacantes disponibles en la convocatoria CAS de Comas

CAS N.° 006: Sereno Caminante

Vacantes: 600

Grado: Secundaria completa

Secundaria completa Experiencia general: Mínimo 6 meses , en el sector público o privado

Mínimo , en el sector público o privado Experiencia específica: Mínimo 3 meses en funciones similares

Mínimo en funciones similares Competencias:Trabajo en equipo, adaptabilidad, buen trato al vecino, liderazgo operativo, capacidad de control y organización

Los elegidos laborarán en la base situada en Jr. José G. Higinio s/n, cerca de Av. Jamaica con Túpac Amaru, junto a la Central de Monitoreo. El sueldo mensual será de S/ 1,500 bajo contrato CAS.

Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Comas

La postulación se realiza de manera presencial, siguiendo lo indicado en la convocatoria oficial. Los pasos son los siguientes:

Preparar la documentación : Revisa las bases oficiales para conocer los documentos requeridos, incluidos anexos y formatos (ficha de postulación, declaraciones juradas, etc.). Todo lo presentado tendrá carácter de declaración jurada.

: Revisa las bases oficiales para conocer los documentos requeridos, incluidos anexos y formatos (ficha de postulación, declaraciones juradas, etc.). Todo lo presentado tendrá carácter de declaración jurada. Acudir al punto de recepción : Entrega tu expediente físicamente en Av. 22 de Agosto cdra. 8 – Urb. Santa Luzmila, Comas, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. No se aceptarán documentos fuera de fecha u horario.

: Entrega tu expediente físicamente en Av. 22 de Agosto cdra. 8 – Urb. Santa Luzmila, Comas, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. No se aceptarán documentos fuera de fecha u horario. Fecha límite : La postulación cierra el 27 de noviembre de 2025.

: La postulación cierra el 27 de noviembre de 2025. Revisión de resultados: Los resultados, entrevistas y declaratoria de ganadores se publicarán según el cronograma oficial de las bases.

Documentos obligatorios al ser seleccionado

El postulante que resulte seleccionado debe presentarse en la Oficina de Recursos Humanos (Av. 22 de Agosto cdra. 8 – Urb. Santa Luzmila) con:

Ficha de datos del personal llenada

Antecedentes penales y policiales (original)

Declaración jurada de ausencia de nepotismo

Declaraciones juradas de incompatibilidades, régimen pensionario, no figurar en REDAM y conocimiento del Código de Ética

Declaración de no percibir doble remuneración del Estado

Foto tamaño carnet a color, fondo blanco

Copia del Formulario 1609 – Suspensión de 4ta categoría SUNAT 2025

Bonificaciones especiales: 15%, 10% y acumulable hasta 25%

Según la Ley N.° 29973 y la normativa de SERVIR, la convocatoria incluye bonificaciones para postulantes con condiciones especiales durante la Evaluación Curricular: