La convocatoria ofrece bonificaciones de hasta 25% para personas con discapacidad y militares licenciados, según cumplan los requisitos establecidos.

    Municipalidad de Comas lanza convocatoria laboral 2025 para personas con secundaria completa.
    En respuesta al creciente requerimiento de seguridad en Comas, la Municipalidad lanzó una gran convocatoria CAS para 600 plazas de Sereno Caminante, dirigidas a personas con secundaria completa. La inscripción está abierta hasta el 27 de noviembre de 2025 y ofrece estabilidad laboral, remuneración fija y acceso sencillo.

    Además, el proceso contempla bonificaciones de hasta 25% para personas con discapacidad y militares licenciados, siempre que cumplan los requisitos, fortaleciendo así la presencia municipal en zonas críticas y reforzando la seguridad ciudadana en todo el distrito.

    Vacantes disponibles en la convocatoria CAS de Comas

    CAS N.° 006: Sereno Caminante

    • Vacantes: 600
    • Grado: Secundaria completa
    • Experiencia general: Mínimo 6 meses, en el sector público o privado
    • Experiencia específica: Mínimo 3 meses en funciones similares
    • Competencias:Trabajo en equipo, adaptabilidad, buen trato al vecino, liderazgo operativo, capacidad de control y organización

    Los elegidos laborarán en la base situada en Jr. José G. Higinio s/n, cerca de Av. Jamaica con Túpac Amaru, junto a la Central de Monitoreo. El sueldo mensual será de S/ 1,500 bajo contrato CAS.

    Cómo postular a la convocatoria CAS de la Municipalidad de Comas

    La postulación se realiza de manera presencial, siguiendo lo indicado en la convocatoria oficial. Los pasos son los siguientes:

    • Preparar la documentación: Revisa las bases oficiales para conocer los documentos requeridos, incluidos anexos y formatos (ficha de postulación, declaraciones juradas, etc.). Todo lo presentado tendrá carácter de declaración jurada.
    • Acudir al punto de recepción: Entrega tu expediente físicamente en Av. 22 de Agosto cdra. 8 – Urb. Santa Luzmila, Comas, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. No se aceptarán documentos fuera de fecha u horario.
    • Fecha límite: La postulación cierra el 27 de noviembre de 2025.
    • Revisión de resultados: Los resultados, entrevistas y declaratoria de ganadores se publicarán según el cronograma oficial de las bases.
    Documentos obligatorios al ser seleccionado

    El postulante que resulte seleccionado debe presentarse en la Oficina de Recursos Humanos (Av. 22 de Agosto cdra. 8 – Urb. Santa Luzmila) con:

    • Ficha de datos del personal llenada
    • Antecedentes penales y policiales (original)
    • Declaración jurada de ausencia de nepotismo
    • Declaraciones juradas de incompatibilidades, régimen pensionario, no figurar en REDAM y conocimiento del Código de Ética
    • Declaración de no percibir doble remuneración del Estado
    • Foto tamaño carnet a color, fondo blanco
    • Copia del Formulario 1609 – Suspensión de 4ta categoría SUNAT 2025

    Bonificaciones especiales: 15%, 10% y acumulable hasta 25%

    Según la Ley N.° 29973 y la normativa de SERVIR, la convocatoria incluye bonificaciones para postulantes con condiciones especiales durante la Evaluación Curricular:

    • Discapacidad – 15%: Para postulantes que presenten certificado, carnet o resolución de discapacidad y superen la entrevista y puntaje mínimo. La falta del documento no se podrá subsanar.
    • Licenciados de FF.AA. – 10%: Para quienes acrediten su condición con documento oficial y superen el puntaje mínimo.
    • Bonificación acumulada – 25%: Si se cumplen ambas condiciones, el puntaje final puede aumentar hasta un 25%.
    Municipalidad de Comas lanza convocatoria laboral 2025 para personas con secundaria completa y sueldo de S/1,500
