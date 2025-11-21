Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saberÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La campaña de préstamos del Banco de la Nación 2025 regresa con el producto Multired, una opción pensada para servidores públicos y jubilados que buscan un financiamiento adaptable. Este crédito permite acceder a montos diferenciados según la edad, ofreciendo mayor flexibilidad para cubrir diversas necesidades.
La solicitud se realiza de forma presencial en cualquier agencia, ya que el canal virtual solo permite renovaciones. Además, los montos y plazos varían por rango etario, con opciones de 24 a 72 meses para pensionistas. Para acceder, se deben cumplir requisitos básicos y presentar la documentación vigente.
¿Cuál es el monto máximo que puedes pedir en el Banco de la Nación 2025?
En la tabla siguiente podrás revisar los rangos que el Banco de la Nación ofrece según tu edad. Esta modalidad brinda plazos de pago que van desde 24 hasta 72 meses. Es importante mencionar que el plazo máximo de 72 meses solo estará disponible hasta el 27 de diciembre de 2025.
|Plazo
|Límites de edad
|Importe
|Hasta 72 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 Hasta S/ 100.000
|Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40.000
|A 60 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 48 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 36 meses
|Hasta el mismo día que cumple 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Hasta 24 meses
|Hasta el mismo día que cumplan 60 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 99,999
|Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 años
|Desde S/ 300 hasta S/ 40,000
|Desde 78 a más
|Desde S/ 300 hasta S/ 3,000
Requisitos para solicitar el préstamo del Banco de la Nación 2025
- Contar con una tarjeta de débito del Banco de la Nación.
- Presentar el DNI o carné de extranjería en físico y con copia.
- Proporcionar la boleta de pago original y copia (o boleta virtual) del último mes, con una antigüedad máxima de 4 meses, ya seas trabajador o pensionista.
- Los trabajadores CAS con ingreso laboral desde el 10/03/2021 deben adjuntar su contrato más reciente y sus adendas, en original o copias fedateadas, acreditando al menos 13 meses de antigüedad.
- Tener una calificación “Normal, No definida o No reportado” en la Central de Riesgos de la SBS.
- En caso de renovaciones, no registrar inconvenientes de pago con el Banco de la Nación.