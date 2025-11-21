Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

El Banco de la Nación ofrece el préstamo Multired 2025 con montos según la edad y plazos de 24 a 72 meses para estatales y pensionistas con requisitos

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber
    Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, descubre cuánto te prestan y los requisitos oficiales. | Composición Wapa
    Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

    La campaña de préstamos del Banco de la Nación 2025 regresa con el producto Multired, una opción pensada para servidores públicos y jubilados que buscan un financiamiento adaptable. Este crédito permite acceder a montos diferenciados según la edad, ofreciendo mayor flexibilidad para cubrir diversas necesidades.

    La solicitud se realiza de forma presencial en cualquier agencia, ya que el canal virtual solo permite renovaciones. Además, los montos y plazos varían por rango etario, con opciones de 24 a 72 meses para pensionistas. Para acceder, se deben cumplir requisitos básicos y presentar la documentación vigente.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    ¿Cuál es el monto máximo que puedes pedir en el Banco de la Nación 2025?

    En la tabla siguiente podrás revisar los rangos que el Banco de la Nación ofrece según tu edad. Esta modalidad brinda plazos de pago que van desde 24 hasta 72 meses. Es importante mencionar que el plazo máximo de 72 meses solo estará disponible hasta el 27 de diciembre de 2025.

    PlazoLímites de edadImporte
    Hasta 72 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 añosDesde S/ 300 Hasta S/ 100.000
    Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 añosDesde S/ 300 hasta S/ 40.000
    A 60 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 añosDesde S/ 300 hasta S/ 99,999
    Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 añosDesde S/ 300 hasta S/ 40,000
    Hasta 48 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 añosDesde S/ 300 hasta S/ 99,999
    Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 añosDesde S/ 300 hasta S/ 40,000
    Hasta 36 mesesHasta el mismo día que cumple 60 añosDesde S/ 300 hasta S/ 99,999
    Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 añosDesde S/ 300 hasta S/ 40,000
    Hasta 24 mesesHasta el mismo día que cumplan 60 añosDesde S/ 300 hasta S/ 99,999
    Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 añosDesde S/ 300 hasta S/ 40,000
    Desde 78 a másDesde S/ 300 hasta S/ 3,000
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Grati de diciembre 2025: fecha exacta, beneficios y sanciones para empleadores que no la depositen

    Requisitos para solicitar el préstamo del Banco de la Nación 2025

    • Contar con una tarjeta de débito del Banco de la Nación.
    • Presentar el DNI o carné de extranjería en físico y con copia.
    • Proporcionar la boleta de pago original y copia (o boleta virtual) del último mes, con una antigüedad máxima de 4 meses, ya seas trabajador o pensionista.
    • Los trabajadores CAS con ingreso laboral desde el 10/03/2021 deben adjuntar su contrato más reciente y sus adendas, en original o copias fedateadas, acreditando al menos 13 meses de antigüedad.
    • Tener una calificación “Normal, No definida o No reportado” en la Central de Riesgos de la SBS.
    • En caso de renovaciones, no registrar inconvenientes de pago con el Banco de la Nación.
    SOBRE EL AUTOR:
    Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    Lo más vistos en Ocio

    ONPE lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/2000 para estudiantes y egresados

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Bella Siluet Estética & Salón

    Limpieza facial + punta de diamante + radiofrecuencia y más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Full Day en la Ruta del Cañon de los Perdidos con Illari Tours Ica

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;