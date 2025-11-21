Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

El Banco de la Nación ofrece el préstamo Multired 2025 con montos según la edad y plazos de 24 a 72 meses para estatales y pensionistas con requisitos

Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, descubre cuánto te prestan y los requisitos oficiales. | Composición Wapa

La campaña de préstamos del Banco de la Nación 2025 regresa con el producto Multired, una opción pensada para servidores públicos y jubilados que buscan un financiamiento adaptable. Este crédito permite acceder a montos diferenciados según la edad, ofreciendo mayor flexibilidad para cubrir diversas necesidades.

La solicitud se realiza de forma presencial en cualquier agencia, ya que el canal virtual solo permite renovaciones. Además, los montos y plazos varían por rango etario, con opciones de 24 a 72 meses para pensionistas. Para acceder, se deben cumplir requisitos básicos y presentar la documentación vigente.

¿Cuál es el monto máximo que puedes pedir en el Banco de la Nación 2025?

En la tabla siguiente podrás revisar los rangos que el Banco de la Nación ofrece según tu edad. Esta modalidad brinda plazos de pago que van desde 24 hasta 72 meses. Es importante mencionar que el plazo máximo de 72 meses solo estará disponible hasta el 27 de diciembre de 2025.

Plazo Límites de edad Importe Hasta 72 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 Hasta S/ 100.000 Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años Desde S/ 300 hasta S/ 40.000 A 60 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Desde 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 48 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 76 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 36 meses Hasta el mismo día que cumple 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 77 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Hasta 24 meses Hasta el mismo día que cumplan 60 años Desde S/ 300 hasta S/ 99,999 Entre 60 años hasta 1 día antes de cumplir 78 años Desde S/ 300 hasta S/ 40,000 Desde 78 a más Desde S/ 300 hasta S/ 3,000

Requisitos para solicitar el préstamo del Banco de la Nación 2025