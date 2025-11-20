Grati de diciembre 2025: fecha exacta, beneficios y sanciones para empleadores que no la depositen

El aguinaldo lo tienen que depositar en los siguientes días, pero esto no es aplicable para todos los trabajadores. En esta nota te contamos todos los detalles.

El cierre del año trae consigo una obligación ineludible para las empresas del sector privado: realizar el depósito de la gratificación de diciembre a más tardar el 15 de diciembre de 2025, tal como establece la Ley N.º 27735. Este plazo es estrictamente obligatorio y no admite prórrogas. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de verificar que el abono se cumpla sin retrasos.

Esta remuneración adicional representa un beneficio económico importante para los trabajadores formales, siempre que cumplan con los requisitos fijados por la normativa. En caso de que el empleador no pague o lo haga fuera de tiempo, se expone a sanciones económicas que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Cálculo de la gratificación de diciembre

El monto de la gratificación se obtiene tomando como base la remuneración vigente al 30 de noviembre. Para quienes han laborado el semestre completo, el pago corresponde al íntegro de su sueldo mensual. Si el trabajador no cumplió los seis meses, el cálculo es proporcional: se divide el salario entre seis y se multiplica por los meses calendario efectivamente trabajados.

Además, dependiendo del tipo de seguro de salud al que esté afiliado el trabajador, corresponde un aporte extra. Aquellas empresas que brindan un seguro privado deben adicionar el 6,75% de la gratificación; mientras que quienes están en EsSalud reciben un 9% adicional sobre el mismo monto.

Si el ingreso fue el 1 de diciembre, ¿te corresponde gratificación?

Un trabajador que ingresó a planilla el 1 de diciembre de 2025 no accederá a la gratificación de dicho mes. La normativa señala que es necesario haber laborado al menos un mes completo dentro del semestre para generar este beneficio. Tal como precisa la Cámara de Comercio de Lima, recién en el siguiente periodo podrá recibir la bonificación.

En el caso de la gratificación trunca, esta se otorga a quienes cesan luego de haber completado al menos un mes de trabajo. Su cálculo depende de los meses calendario transcurridos desde julio hasta la fecha de retiro, tomando como referencia la remuneración del mes previo al cese. El empleador debe pagarla —junto con el resto de beneficios sociales— dentro de las 48 horas posteriores al término del vínculo laboral.

¿Quiénes se ven beneficiados con la gratificación de diciembre?

El depósito de la gratificación es un beneficio obligatorio para todos los trabajadores formales. Si el empleador no realiza el pago antes del 15 de diciembre, lo primero es comunicarse con la empresa para descartar retrasos por trámites internos o gestiones administrativas pendientes.

Si no se obtiene una respuesta oportuna, es importante reunir boletas de pago, contratos y cualquier documento que acredite la relación laboral y el tiempo en planilla. Con esa información, el siguiente paso es presentar una denuncia ante Sunafil, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral.