Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?

Conoce qué hacer y qué evitar para construir un historial sólido y acceder a mejores oportunidades de crédito.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?
    Conoce 5 consejos prácticos para mejorar tu perfil financiero. Fuente: Shutterstock.
    ¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?

    En la actualidad, obtener un crédito ya no es exclusivo de ciertos sectores. Hoy representa una oportunidad para comprar una casa, financiar un emprendimiento o terminar con las deudas. No obstante, alcanzarlo depende de un punto clave que muchas veces pasa desapercibido: tener un buen historial crediticio.

    El punto de partida: contar con un historial crediticio

    En pocas palabras, para acceder a un préstamo, primero es necesario demostrar un manejo responsable de las finanzas. Si aún no se ha solicitado ningún tipo de crédito, es recomendable comenzar cuanto antes.

    Aquí es donde MiSentinel—plataforma de gestión financiera de Experian Perú—se convierte en un aliado. No solo permite conocer y monitorear tu historial crediticio, sino que ayuda a entender el comportamiento financiero, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones con mayor seguridad.

    Contando con información organizada y actualizada, se obtendrán más herramientas para acceder a ofertas de crédito y cumplir las metas financieras con confianza.

    Consejos para mejorar tu perfil financiero

    Asimismo, MiSentinel comparte algunas acciones clave para mejorar tu perfil crediticio:

    • Construye tu historial crediticio: Si nunca pediste un crédito, empieza con una tarjeta pequeña o un micro préstamo.
    • Paga a tiempo tus deudas, aunque el monto sea pequeño: Un solo retraso puede dejar huella en tu historial.
    • No te sobre endeudes: La suma de todas tus cuotas no debe sobrepasar el 30% de lo que ganas al mes. Si te excedes, tu score puede sufrir.
    • Revisa el reporte de tu pareja: En caso de préstamos hipotecarios. no solo te evaluarán a ti, sino también a tu pareja legal.
    • Controla tus tarjetas: Lo ideal es tener 3 tarjetas de crédito como máximo. Tener muchas tarjetas no te hace más solvente.

    Cuidar tu historial crediticio hoy, es una manera de prepararte para alcanzar metas más grandes en un futuro. Utilizar plataformas como MiSentinel permite monitorear tu historial de forma regular, revisar tu score y tomar decisiones informadas en pro de tu salud financiera.

    Porque cuando conoces tu información, tus decisiones financieras se vuelven más inteligentes y tus oportunidades, más grandes.

    [CONTENIDO PATROCINADO]

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?
    Redacción Wapa

    Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de Wapa. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos y TV, Ocio, Moda y Belleza, Actualidad y más.

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: qué piden y cómo acceder

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Full Day en la Ruta del Cañon de los Perdidos con Illari Tours Ica

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;