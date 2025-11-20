¿Cómo construir un buen historial crediticio y mejorar tu perfil financiero?

Conoce qué hacer y qué evitar para construir un historial sólido y acceder a mejores oportunidades de crédito .

En la actualidad, obtener un crédito ya no es exclusivo de ciertos sectores. Hoy representa una oportunidad para comprar una casa, financiar un emprendimiento o terminar con las deudas. No obstante, alcanzarlo depende de un punto clave que muchas veces pasa desapercibido: tener un buen historial crediticio.

El punto de partida: contar con un historial crediticio

En pocas palabras, para acceder a un préstamo, primero es necesario demostrar un manejo responsable de las finanzas. Si aún no se ha solicitado ningún tipo de crédito, es recomendable comenzar cuanto antes.

Aquí es donde MiSentinel—plataforma de gestión financiera de Experian Perú—se convierte en un aliado. No solo permite conocer y monitorear tu historial crediticio, sino que ayuda a entender el comportamiento financiero, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones con mayor seguridad.

Contando con información organizada y actualizada, se obtendrán más herramientas para acceder a ofertas de crédito y cumplir las metas financieras con confianza.

Consejos para mejorar tu perfil financiero

Asimismo, MiSentinel comparte algunas acciones clave para mejorar tu perfil crediticio:

Construye tu historial crediticio: Si nunca pediste un crédito, empieza con una tarjeta pequeña o un micro préstamo.

Si nunca pediste un crédito, empieza con una tarjeta pequeña o un micro préstamo. Paga a tiempo tus deudas, aunque el monto sea pequeño: Un solo retraso puede dejar huella en tu historial.

Un solo retraso puede dejar huella en tu historial. No te sobre endeudes: La suma de todas tus cuotas no debe sobrepasar el 30% de lo que ganas al mes. Si te excedes, tu score puede sufrir.

La suma de todas tus cuotas no debe sobrepasar el 30% de lo que ganas al mes. Si te excedes, tu score puede sufrir. Revisa el reporte de tu pareja: En caso de préstamos hipotecarios. no solo te evaluarán a ti, sino también a tu pareja legal.

En caso de préstamos hipotecarios. no solo te evaluarán a ti, sino también a tu pareja legal. Controla tus tarjetas: Lo ideal es tener 3 tarjetas de crédito como máximo. Tener muchas tarjetas no te hace más solvente.

Cuidar tu historial crediticio hoy, es una manera de prepararte para alcanzar metas más grandes en un futuro. Utilizar plataformas como MiSentinel permite monitorear tu historial de forma regular, revisar tu score y tomar decisiones informadas en pro de tu salud financiera.

Porque cuando conoces tu información, tus decisiones financieras se vuelven más inteligentes y tus oportunidades, más grandes.