La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se reunió con los operadores del Metropolitano en busca de mejoras en el servicio de buses en Lima Metropolitana.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sostuvo un encuentro decisivo con los operadores encargados del sistema de buses y del recaudo del Metropolitano, una cita que generó expectativa entre los usuarios ante la posibilidad de cambios en la continuidad del servicio en Lima Metropolitana. La reunión concluyó luego de varias horas de diálogo, en medio de la atención puesta en las definiciones que podrían impactar el funcionamiento de este medio de transporte. ¿Qué se decidió finalmente? Te contamos todos los detalles.

¿Qué decisión se tomó sobre el funcionamiento del Metropolitano?

La ATU informó mediante un comunicado los acuerdos preliminares alcanzados tras la reunión con las empresas concesionarias del Metropolitano. En el documento, la entidad señaló que presentó un proyecto de Decreto de Urgencia que plantea modificaciones estructurales en los contratos de concesión, con el objetivo de implementar mejoras rápidas en el sistema.

Asimismo, la ATU confirmó que la mesa técnica continuará y que la próxima reunión se realizará el viernes 2 de agosto. De manera paralela, se mantendrán las reuniones operativas enfocadas en optimizar el servicio y garantizar una mejor atención a los usuarios del Metropolitano.

Sobre la continuidad del servicio, el vocero de la ATU, Jorge Mosto, evitó dar una respuesta definitiva. No obstante, aclaró que las negociaciones se encuentran en una etapa inicial y aseguró que la institución seguirá trabajando para que el sistema opere con normalidad mientras avanzan las conversaciones.

“Durante el desarrollo de las mismas, nosotros vamos a continuar con las acciones y mejoras operacionales para que el sistema siga desarrollándose con total normalidad. Es decir, vamos a continuar haciendo los operativos, las mejoras, todo para que el sistema se desarrolle con total normalidad. Ese es el compromiso que tenemos”, continuó.

Horas después, los concesionarios del Metropolitano emitieron su propio comunicado, en el que manifestaron su desacuerdo con lo expuesto por la ATU. En el texto señalaron que, tras dos reuniones, no perciben un real interés por parte de la entidad para solucionar los problemas del sistema, motivo por el cual anunciaron la suspensión de su participación en las mesas de diálogo hasta que se designen representantes con la competencia y respaldo necesarios.

Propuesta ante una eventual suspensión del Metropolitano

Ante la incertidumbre generada por la reunión clave sobre el futuro del Metropolitano, la Unidad Gremial de Transporte Urbano planteó una alternativa para garantizar la movilidad de los usuarios en caso de que el servicio deje de operar. El ofrecimiento se dio en la antesala del encuentro entre la ATU y las empresas concesionarias.

En diálogo con Infobae Perú, el vocero del gremio, Ricardo Pareja, señaló que cuentan con una flota cercana a los 600 buses modernos, los cuales podrían ser puestos a disposición de la Autoridad de Transporte Urbano para cubrir la demanda de pasajeros que actualmente se moviliza a través del sistema.