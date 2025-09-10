¿Usas tarjeta de estudiante que no es tuya? ATU ya decomisó miles

La ATU decomisó miles de tarjetas preferenciales que eran utilizadas por personas no autorizadas en el Metropolitano , sancionando con la pérdida del medio pasaje hasta el próximo ciclo académico y reforzando los controles para frenar el uso indebido.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó sus operativos en las estaciones del Metropolitano y descubrió un problema creciente: el uso indebido de tarjetas preferenciales. En lo que va del año, se han incautado 2.503 tarjetas que estaban en manos de personas que no eran sus titulares.

Estas tarjetas, que otorgan medio pasaje a estudiantes y gratuidad a personas con discapacidad registradas en CONADIS, fueron retenidas tras detectarse irregularidades. “El beneficio es personal e intransferible”, advirtió Pavel Flores, vocero de la ATU, al recordar que prestar o usar una tarjeta ajena constituye una falta administrativa.

¿Qué pasa si usas una tarjeta que no es tuya?

Cuando se detecta un mal uso, la tarjeta se retiene y el titular pierde automáticamente el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo escolar o universitario. Aunque es posible recuperar el saldo restante en el Centro de Atención de Tarjetas (CAT) de la estación Central, la tarifa preferencial queda suspendida durante todo ese periodo.

Los inspectores del Metropolitano logran identificar a los infractores gracias al sistema de sonido diferenciado en los validadores. Una vez activada la alerta, solicitan la documentación del usuario y, si no coincide con el nombre del titular, se procede a la incautación inmediata.

Cifras y modalidades de irregularidad

De las más de 2.500 tarjetas incautadas, 1.737 pertenecían a estudiantes universitarios o técnicos, 655 a escolares y 111 a personas con discapacidad. En todos los casos, los documentos estaban en poder de terceros.

Según la ATU, los motivos más comunes son el préstamo entre familiares, el extravío, el hurto o incluso la venta ilegal de tarjetas. Aunque la sanción es administrativa, la entidad aclara que algunos casos pueden derivarse a la policía si se configura un delito como suplantación de identidad o robo.

Impacto en el sistema y medidas de control

La tarifa general del Metropolitano es de S/3.20 (troncal) y S/3.50 (con alimentadores). Con la tarjeta preferencial, los estudiantes pagan S/1.60 o S/1.75. El mal uso afecta la sostenibilidad del sistema y priva del beneficio a quienes realmente lo necesitan.