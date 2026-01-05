Wapa.pe
Parque de las Leyendas 2026: qué documentos permiten ingresar GRATIS todo el año y quiénes pagan entrada regular

Parque de las Leyendas 2026: qué documentos permiten ingresar GRATIS todo el año y quiénes pagan entrada regular

Parque de las Leyendas 2026: conoce qué documentos permiten ingresar gratis todo el año y quiénes deben pagar entrada regular.

    Parque de las Leyendas 2026: qué documentos permiten ingresar GRATIS todo el año y quiénes pagan entrada regular
    Con el inicio del 2026, muchas familias limeñas buscan opciones económicas para salir de la rutina sin alejarse demasiado de casa. En ese contexto, el Parque de las Leyendas continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos por su combinación de recreación, cultura y conservación ambiental.

    Para este año, la administración del zoológico confirmó que se mantiene el ingreso gratuito para determinados grupos, siempre que cumplan con requisitos específicos. Conocer esta información puede marcar la diferencia al momento de planificar una visita sin afectar el presupuesto familiar.

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    ¿Quiénes pueden entrar gratis al Parque de las Leyendas en 2026?

    El beneficio de ingreso libre sigue vigente durante todo el 2026, pero no aplica para el público en general. Solo podrán acceder sin costo quienes acrediten oficialmente su condición, presentando alguno de los siguientes documentos válidos y vigentes:

    • Carné del CONADIS, destinado a personas con discapacidad debidamente registradas.
    • Credencial de veterano de guerra, emitida por la entidad correspondiente.
    • Identificación oficial de guía de turismo, reconocida por las autoridades competentes del sector.

    Estos documentos permiten el acceso gratuito tanto a la sede principal de San Miguel como a la sede de Huachipa, sin restricciones por día o temporada.

    ¿Hay otros descuentos o promociones especiales este año?

    Desde la administración del parque se precisó que, fuera de estos grupos específicos, no existen campañas permanentes ni promociones masivas adicionales para el público en general durante el 2026. Por ello, cualquier visitante que no cuente con los documentos mencionados deberá abonar la tarifa regular vigente.

    Parque de diversiones abrió en Lima: entrada gratuita, juegos a 10 soles y ubicado frente al mar

    Asimismo, se recomienda informarse únicamente a través de canales oficiales del Parque de las Leyendas, ya que en redes sociales suelen circular datos incorrectos sobre supuestos ingresos gratuitos o descuentos temporales que no están autorizados.

    Planificar con anticipación y verificar los requisitos puede evitar contratiempos y garantizar una experiencia tranquila en uno de los espacios recreativos más emblemáticos de Lima.

    ;