¿Proponen cerrar Parque de las Leyendas? Proyecto de ley busca la eliminación de los zoológicos del Perú

El cerrarse el Parque de las Leyendas, la pregunta es qué sucederá con los animales. El proyecto de ley explica a dónde serían trasladados y en cuánto se decidiría la clausura de los locales.

    El congresista Guido Bellido propuso la eliminación de todos los zoológicos del Perú.
    El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que podría transformar por completo la forma en que el país gestiona el cuidado de los animales. Su propuesta busca reemplazar los actuales zoológicos —como el Parque de las Leyendas y el zoológico de Huachipa— por centros de conservación y rescate enfocados en la rehabilitación y reinserción de fauna silvestre.

    Un cambio de enfoque hacia el bienestar animal

    El Proyecto de Ley N.º 12909/2025-CR tiene como finalidad “promover el respeto a la fauna silvestre, proteger la biodiversidad y fomentar alternativas educativas sostenibles”, dejando atrás el modelo tradicional de zoológico.

    De aprobarse, la medida prohibirá la creación de nuevos zoológicos, tanto públicos como privados, y dispondrá el cierre progresivo de los que están operativos en el país.

    ¿Qué ocurrirá con los animales en cautiverio?

    La iniciativa detalla que los animales actualmente alojados en zoológicos serán trasladados a centros de rescate y conservación para recibir atención médica especializada y programas de recuperación. En los casos en que sea biológicamente viable, estos ejemplares podrán ser reinsertados en su hábitat natural.

    Asimismo, el proyecto contempla que la eliminación total de los zoológicos se ejecute en un plazo máximo de 10 años, contados desde su promulgación oficial.

    “El cierre será progresivo y responsable, garantizando el bienestar de cada animal”, se precisa en el documento legislativo.

