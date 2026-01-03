Wapa.pe
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

José Jerí, presidente del Perú, anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país: "Venezuela inicia una nueva era"

José Jerí anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país y refuerza la frontera tras intervención militar de EE. UU., buscando tranquilidad.

    José Jerí, presidente del Perú, anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país: "Venezuela inicia una nueva era"
    José Jerí anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país.
    José Jerí, presidente del Perú, anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país: "Venezuela inicia una nueva era"

    El presidente interino José Jerí aseguró, a través de su cuenta personal de X, que tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el país vecino iniciará una nueva "era en democracia y libertad".

    En ese contexto, Jerí anunció que el Perú ofrecerá facilidades para la repatriación de ciudadanos venezolanos, buscando garantizar un retorno seguro y ordenado mientras se refuerza la presencia y coordinación en la frontera.

    LEER MÁS: Donald Trump CONFIRMA CAPTURA de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela

    Presidente de Perú anuncia facilidades para el regreso de venezolanos a su país

    Siguiendo con su comunicado a través de su red social, el mandatario indicó que "desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria".

    Además, precisó que el gobierno peruano reforzará la presencia en la frontera para "garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos", en relación con la posible salida de ciudadanos venezolanos desde Perú hacia su país, un proceso que en los últimos meses ha generado cierto desorden migratorio.

    Al inicio de su mensaje en redes sociales, Jerí también expresó su esperanza de que el "legítimo presidente" recupere el orden interno de Venezuela, aunque sin mencionar directamente a Edmundo González.

    TAMBIÉN LEER: Venezolanos en Perú LLORAN y celebran la captura de Nicolás Maduro: "Se acabó el sufrimiento"

    Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

    Un grupo de venezolanos se reunió esta mañana en la Embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, luego del anuncio realizado por Donald Trump sobre la captura del presidente Nicolás Maduro. Con banderas en mano, los ciudadanos celebraron la noticia y compartieron sus opiniones sobre la caída de un mandato que se extendió por más de diez años.

    "Muy emocionado por Venezuela, por lo que está pasando, por mi familia que está allá. Qué vengan cosas mejores", dijo uno de ellos en Latina. "Salimos de Venezuela, yo perdí mi casa, no tenía nada, ni dónde llegar. Me vine a Perú caminando, dormí seis meses en la calle. (...) Le doy gracias a Estados Unidos porque sacó a esa dictadura", expresó otro, recibiendo el apoyo de sus compatriotas.

