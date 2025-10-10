José Enrique Jerí Oré juró como presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte , luego de que el Congreso rechazara la moción de censura en su contra.

Tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso, el Perú amaneció con un nuevo mandatario: José Jerí Oré juró como presidente luego de aprobarse cuatro mociones de vacancia en su contra, impulsadas por la creciente crisis de seguridad ciudadana.

Sin embargo, su llegada al poder no está exenta de controversias: durante su etapa como congresista, fue señalado por presuntas acusaciones que posteriormente fueron archivadas. Conoce aquí todos los detalles.

José Enrique Jerí Oré juramentó como presidente de la República

Durante las primeras horas del viernes 10 de octubre, José Enrique Jerí Oré asumió oficialmente la presidencia de la República en medio de acusaciones en su contra. Tras la aprobación de la vacancia, el entonces titular del Congreso enfrentó una moción de censura, que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. De esta manera, Jerí asumió el máximo cargo del Estado hasta julio de 2026.

Su trayectoria política también ha estado marcada por controversias. En enero de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia abrió una investigación en su contra tras una denuncia por violación sexual, un caso que finalmente fue archivado en agosto de ese mismo año por falta de evidencias.

Foto: Sebastián Blanco /LR

“Asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento, hasta el 28 de julio 2026, que defenderé mi país, la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra república, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política”, expresó.

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente de la República?

José Jerí Oré fue congresista por la bancada Somos Perú y, hasta hace poco, presidente del Parlamento para el periodo 2025-2026. En su trayectoria, destacó por haber votado a favor de la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y, posteriormente, por mostrar respaldo a la gestión de Dina Boluarte.