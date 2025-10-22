Wapa.pe
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

ES OFICIAL | Este equipaje de mano queda prohibido en más de 15 países y debes saberlo

Conoce cuál es el equipaje que ha sido prohibido en 15 países y podrías llevarte una mala sorpresa en el aeropuerto por usarlo.

    El equipaje de mano es uno de los elementos más esenciales que los viajeros deben considerar al momento de desplazarse. No obstante, un tipo específico de equipaje ha sido vetado en más de 15 países europeos y no podrá utilizarse en ningún aeropuerto del continente. ¿De qué se trata y desde cuándo entra en vigencia?

    La disposición, establecida por la Unión Europea, comenzó a aplicarse a fines de 2024 y alcanza a todos los países miembros del bloque diplomático. En consecuencia, los pasajeros no podrán ingresar con el equipaje de mano restringido y, de hacerlo, su viaje podría verse afectado.

    wapa.pe

    Cambios en los aeropuertos: la Unión Europea prohíbe este tipo de equipaje de mano

    Desde finales de 2024, la Unión Europea puso en marcha una nueva normativa centrada en el transporte de líquidos dentro del equipaje de mano que los viajeros suben al avión. Tras la eliminación de los escáneres G3, los nuevos dispositivos de control permiten detectar líquidos contenidos en envases superiores a 100 mililitros.

    Estas nuevas tecnologías identifican dichos elementos sin necesidad de retirarlos del equipaje durante la inspección de seguridad. Así, la UE retomó las restricciones anteriores y volvió a limitar la cantidad de líquidos que los pasajeros pueden llevar en cabina.

    Prohibición del equipaje de mano en más de 15 países

    De esta manera, la prohibición absoluta del equipaje de mano que contenga líquidos en envases mayores a 100 mililitros se extiende a todas las naciones integrantes de la Unión Europea.

    Los 27 países miembros en 2024 —Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia— deberán cumplir con esta medida.

    En consecuencia, los pasajeros que porten este tipo de equipaje deberán sustituir su maleta o desechar los líquidos detectados por los escáneres, que comenzaron a operar desde inicios de 2025.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

