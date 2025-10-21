Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro de miles de pastas vendidas en grandes cadenas tras un brote de listeria que dejó cuatro víctimas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el retiro del mercado de varios productos con pasta precocida debido a un posible riesgo de contaminación con listeria. La empresa Nate’s Fine Foods, proveedora de los lotes afectados, retiró miles de cajas, sumando aproximadamente 245,000 libras de distintos tipos de pasta como linguini, fettuccine, penne y otros.

Ante el riesgo de enfermedades por alimentos contaminados, las compañías suelen emitir alertas para retirar los productos comprometidos, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y otras entidades realizan las investigaciones correspondientes. En esta ocasión, se trata de un brote que afecta a varios estados, vinculado a infecciones por Listeria monocytogenes relacionadas con comidas preparadas.

Estos son los productos retirados por riesgo de listeria

Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de la marca Sprouts

Ensalada de moño con pesto de albahaca y ensalada de penne con mozzarella ahumada de Kroger, Baker's, City Market, Dillons, Fred Meyer, Fry's, Gerbes, King

Soopers, Payless, Ralphs y Smith's

Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de Giant Eagle

Ensaladas y comidas de pasta con moño de Albertsons Companies

Gambas al ajillo con linguini de Scott & Jon's

Camarones crudos congelados de AquaStar, Best Yet, Waterfront Bistro, Publix

Linguine con albóndigas de ternera y salsa marinara de Marketside

Fettucine Alfredo de pechuga de pollo ennegrecida al estilo cajún de Trader Joe's

Las comidas elaboradas con la pasta contaminada podrían haberse comercializado en las secciones de refrigerados o congelados de distintos supermercados, destinadas a calentarse en microondas o cocinarse antes de su consumo. La FDA advirtió a los consumidores que hayan adquirido o recibido estos productos que revisen cuidadosamente sus refrigeradores y congeladores, y eviten consumir o servir los artículos retirados del mercado. “Si usted o un miembro de su familia tiene síntomas de listeriosis, debe comunicarse con su proveedor de atención médica para informar sus síntomas y recibir atención”, señala la agencia.

Brote de listeria deja cuatro muertos y varios hospitalizados

Hasta el 25 de septiembre se confirmaron 20 casos de listeria en 15 estados, con 19 personas hospitalizadas y cuatro muertes registradas. Entre los casos reportados, uno correspondió a una mujer embarazada que lamentablemente perdió a su bebé. Ante esta situación, las autoridades recuerdan la importancia de reconocer los síntomas de una infección por listeria.