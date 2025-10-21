Ordenan retiro masivo de marcas de pasta tras alarmante brote de listeria que habría dejado cuatro fallecidosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el retiro del mercado de varios productos con pasta precocida debido a un posible riesgo de contaminación con listeria. La empresa Nate’s Fine Foods, proveedora de los lotes afectados, retiró miles de cajas, sumando aproximadamente 245,000 libras de distintos tipos de pasta como linguini, fettuccine, penne y otros.
LEER MÁS: Indecopi exige retirar famosa crema facial del mercado peruano por riesgos graves en la salud
Ante el riesgo de enfermedades por alimentos contaminados, las compañías suelen emitir alertas para retirar los productos comprometidos, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y otras entidades realizan las investigaciones correspondientes. En esta ocasión, se trata de un brote que afecta a varios estados, vinculado a infecciones por Listeria monocytogenes relacionadas con comidas preparadas.
Estos son los productos retirados por riesgo de listeria
- Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de la marca Sprouts
- Ensalada de moño con pesto de albahaca y ensalada de penne con mozzarella ahumada de Kroger, Baker's, City Market, Dillons, Fred Meyer, Fry's, Gerbes, King
- Soopers, Payless, Ralphs y Smith's
- Ensalada de pasta con mozzarella ahumada de Giant Eagle
- Ensaladas y comidas de pasta con moño de Albertsons Companies
- Gambas al ajillo con linguini de Scott & Jon's
- Camarones crudos congelados de AquaStar, Best Yet, Waterfront Bistro, Publix
- Linguine con albóndigas de ternera y salsa marinara de Marketside
- Fettucine Alfredo de pechuga de pollo ennegrecida al estilo cajún de Trader Joe's
TAMBIÉN LEER: Digemid alerta: incautan detergentes falsificados en Lima que ponen en riesgo tu salud
Las comidas elaboradas con la pasta contaminada podrían haberse comercializado en las secciones de refrigerados o congelados de distintos supermercados, destinadas a calentarse en microondas o cocinarse antes de su consumo. La FDA advirtió a los consumidores que hayan adquirido o recibido estos productos que revisen cuidadosamente sus refrigeradores y congeladores, y eviten consumir o servir los artículos retirados del mercado. “Si usted o un miembro de su familia tiene síntomas de listeriosis, debe comunicarse con su proveedor de atención médica para informar sus síntomas y recibir atención”, señala la agencia.
Brote de listeria deja cuatro muertos y varios hospitalizados
Hasta el 25 de septiembre se confirmaron 20 casos de listeria en 15 estados, con 19 personas hospitalizadas y cuatro muertes registradas. Entre los casos reportados, uno correspondió a una mujer embarazada que lamentablemente perdió a su bebé. Ante esta situación, las autoridades recuerdan la importancia de reconocer los síntomas de una infección por listeria.
Estos pueden manifestarse entre unos días y hasta 10 semanas después de consumir alimentos contaminados. Los signos leves incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos o diarrea; sin embargo, en los cuadros más graves pueden presentarse dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio e incluso convulsiones.