Parque de diversiones abrió en Lima: entrada gratuita, juegos a 10 soles y ubicado frente al mar

Con una favorecida vista al mar, el parque tiene una variedad de juegos mecánicos para que las familias y grupos de amigos lo disfruten durante esta temporada de verano .

Un parque de diversiones con vista al mar y con estrada gratis. | Composición Wapa

Un parque de diversiones con vista al mar y con estrada gratis. | Composición Wapa

Un moderno parque de diversiones ya se encuentra operativo en el Circuito de Playas de Magdalena, sumándose como una nueva alternativa recreativa para disfrutar en familia o con amigos en Lima. Se trata de Pleyling Park, un espacio de acceso gratuito que reúne juegos mecánicos para grandes y chicos, además de un entorno ideal para pasar varias horas de entretenimiento frente al mar.

Ubicado a pocos metros del océano, en una zona privilegiada de la Costa Verde, el parque abre sus puertas desde el mediodía hasta la noche. Entre sus principales atractivos destacan las clásicas atracciones mecánicas, áreas especialmente diseñadas para niños, propuestas tipo feria y una vista panorámica al mar que convierte la visita en una experiencia diferente.

¿Cuáles son los atractivos que puedes disfrutar en Pleyling Park?

Si bien el Pleyling Park es nuevo, ofrece juegos muy conocidos para los visitantes. Algunos son:

Tagada

Gusanito

Ruega de la fortuna

Sillas voladoras

Trampolines

Barco pirata

Evolution

El martillo

Carrusel

Carros chocones

Juegos de feria

Comida

Bebidas

Además, el parque ofrece:

Entrada gratuita al parque

Ambiente iluminado y operativo hasta la 11 p. m.

Puestos de snacks y bebidas dentro del parque

Estacionamiento

¿Cómo llegar al Pleyling Park?

El parque de diversiones está ubicado en el popular Circuito de Playas de Magdalena. Las personas que asistan pueden acceder con automóvil propio, taxi, ya que el lugar tiene estacionamientos. También puedes llegar caminando si vives en distritos aledaños como Magdalena o San Miguel.

Horario de atención del Pleyling Park