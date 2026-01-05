Parque de diversiones abrió en Lima: entrada gratuita, juegos a 10 soles y ubicado frente al mar

Parque de diversiones abrió en Lima: entrada gratuita, juegos a 10 soles y ubicado frente al marÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un moderno parque de diversiones ya se encuentra operativo en el Circuito de Playas de Magdalena, sumándose como una nueva alternativa recreativa para disfrutar en familia o con amigos en Lima. Se trata de Pleyling Park, un espacio de acceso gratuito que reúne juegos mecánicos para grandes y chicos, además de un entorno ideal para pasar varias horas de entretenimiento frente al mar.
Ubicado a pocos metros del océano, en una zona privilegiada de la Costa Verde, el parque abre sus puertas desde el mediodía hasta la noche. Entre sus principales atractivos destacan las clásicas atracciones mecánicas, áreas especialmente diseñadas para niños, propuestas tipo feria y una vista panorámica al mar que convierte la visita en una experiencia diferente.
¿Cuáles son los atractivos que puedes disfrutar en Pleyling Park?
Si bien el Pleyling Park es nuevo, ofrece juegos muy conocidos para los visitantes. Algunos son:
- Tagada
- Gusanito
- Ruega de la fortuna
- Sillas voladoras
- Trampolines
- Barco pirata
- Evolution
- El martillo
- Carrusel
- Carros chocones
- Juegos de feria
- Comida
- Bebidas
Además, el parque ofrece:
- Entrada gratuita al parque
- Ambiente iluminado y operativo hasta la 11 p. m.
- Puestos de snacks y bebidas dentro del parque
- Estacionamiento
¿Cómo llegar al Pleyling Park?
El parque de diversiones está ubicado en el popular Circuito de Playas de Magdalena. Las personas que asistan pueden acceder con automóvil propio, taxi, ya que el lugar tiene estacionamientos. También puedes llegar caminando si vives en distritos aledaños como Magdalena o San Miguel.
Horario de atención del Pleyling Park
Pleyling Park recibe público todos los días de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.