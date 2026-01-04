¡Alarma, verano en RIESGO! Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas

Más de 50 playas de Lima fueron declaradas no saludables este verano 2026. Digesa alerta, riesgos y explica cómo consultar Verano Saludable.

Con el inicio del verano 2026, miles de familias ya se han volcado a las playas para refrescarse y disfrutar del sol. Sin embargo, no todos los balnearios del litoral limeño representan una opción segura para los bañistas. Autoridades sanitarias advirtieron que una parte importante de las playas presenta altos niveles de contaminación, tanto en el agua como en la arena, lo que puede convertirse en un riesgo directo para la salud.

Desde la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertan que ingresar a playas calificadas como no aptas puede derivar en problemas dermatológicos y gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Playas contaminadas: el riesgo que muchos ignoran

Según Digesa, una playa que no cumple con los estándares sanitarios puede generar infecciones por el contacto con bacterias fecales presentes en el mar o en la arena. Estas condiciones suelen pasar desapercibidas para los veraneantes, que se guían solo por la apariencia del lugar.

“La presencia de bacterias fecales en el agua o la arena puede provocar infecciones cutáneas y gastrointestinales”, advirtió la entidad sanitaria al referirse a los balnearios calificados como no saludables.

Durante la semana 52 del monitoreo oficial, más de 50 playas de Lima Metropolitana fueron catalogadas en condición “no saludable”, por lo que se recomienda evitar el baño y el contacto directo con la arena en estos espacios hasta una nueva evaluación.

Plataforma “Verano Saludable”: cómo saber si una playa es apta

Ante este panorama, Digesa recordó que los ciudadanos cuentan con una herramienta clave para informarse antes de salir de casa. El biólogo Carlos Collantes, especialista de la entidad, informó a la Agencia Andina que ya se encuentra operativa la plataforma digital Verano Saludable, diseñada para orientar a los bañistas.

“Ya se encuentra habilitada la plataforma digital Verano Saludable”, explicó el especialista, precisando que el sistema muestra los resultados oficiales de la evaluación sanitaria de las playas a nivel nacional.

Collantes detalló que el monitoreo se realiza todas las semanas durante la temporada de verano, por lo que la información es dinámica. “Los resultados pueden cambiar cada siete días”, señaló, recomendando revisar la plataforma antes de planificar una visita al mar.

El sistema evalúa aspectos como la calidad del agua, la limpieza de la arena y la presencia de servicios higiénicos, factores determinantes para considerar una playa como saludable o no.

Mientras continúan las inspecciones, Digesa exhorta a la población a informarse y priorizar playas aptas, recordando que la prevención es clave para disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud.

Estas son las playas a las cuales es mejor no acercarse

- Ancón

Dieciocho Ancón

Las Conchitas

Miramar 1

Miramar 2

San Francisco Grande

D’Onofrio

Casino Náutico

Enanos

Esmar 1

Esmar 2

Los Pocitos

- Lurín

San Pedro

Mamacona

Arica

Los Pulpos

San Antonio

- Miraflores

Makaha

La Pampilla I

- Barranco

Las Cascadas

Las Sombrillas

Barranquito

Los Yuyos

- Chorrillos

Agua Dulce Norte B

Agua Dulce Sur A

La Caplina

La Herradura

Playa Villa

La Encantada

Cocotero

Country Club de Lima

Las Brisas

- Villa El Salvador

Venecia

Club Lobo de Mar

Barlovento

Conchán

- Punta Hermosa

Punta Hermosa Norte

Playa Blanca

Kontiki

Señoritas

La Isla

- Punta Negra

Punta Rocas

Santa Rosa

- San Bartolo

San Bartolo Norte B

San Bartolo Norte A

San Bartolo Sur B

San Bartolo Sur A

- Pucusana

Naplo

Pucusana

Las Ninfas

- Santa Rosa

Playa Chica

Playa Grande 1

Playa Grande 2

Hondable

Los Corales

PLAYAS SALUDABLES

Son 19 las playas limeñas que sí se encuentran aptas para los bañistas y se encuentran en condición “saludable”:

- Ancón

Hermosa

San Francisco Chico

- Miraflores

Tres Picos

Los Delfines

La Pampilla II

Playa Miraflores

Redondo I

Redondo II

Estrella

- Chorrillos

Las Sombrillas

Pescadores

- Barranco

Los Pavos

Barranco

- Punta Hermosa

El Silencio

Caballeros

Punta Hermosa

- Punta Negra

Punta Negra

- Santa María del Mar

Santa María