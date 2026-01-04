¡Alarma, verano en RIESGO! Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas

Wapa.pe
Más de 50 playas de Lima fueron declaradas no saludables este verano 2026. Digesa alerta, riesgos y explica cómo consultar Verano Saludable.

    Autoridades hacen un llamado a la población de tomar precauciones.
    Con el inicio del verano 2026, miles de familias ya se han volcado a las playas para refrescarse y disfrutar del sol. Sin embargo, no todos los balnearios del litoral limeño representan una opción segura para los bañistas. Autoridades sanitarias advirtieron que una parte importante de las playas presenta altos niveles de contaminación, tanto en el agua como en la arena, lo que puede convertirse en un riesgo directo para la salud.

    Desde la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertan que ingresar a playas calificadas como no aptas puede derivar en problemas dermatológicos y gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

    Playas contaminadas: el riesgo que muchos ignoran

    Según Digesa, una playa que no cumple con los estándares sanitarios puede generar infecciones por el contacto con bacterias fecales presentes en el mar o en la arena. Estas condiciones suelen pasar desapercibidas para los veraneantes, que se guían solo por la apariencia del lugar.

    “La presencia de bacterias fecales en el agua o la arena puede provocar infecciones cutáneas y gastrointestinales”, advirtió la entidad sanitaria al referirse a los balnearios calificados como no saludables.

    Durante la semana 52 del monitoreo oficial, más de 50 playas de Lima Metropolitana fueron catalogadas en condición “no saludable”, por lo que se recomienda evitar el baño y el contacto directo con la arena en estos espacios hasta una nueva evaluación.

    Plataforma “Verano Saludable”: cómo saber si una playa es apta

    Ante este panorama, Digesa recordó que los ciudadanos cuentan con una herramienta clave para informarse antes de salir de casa. El biólogo Carlos Collantes, especialista de la entidad, informó a la Agencia Andina que ya se encuentra operativa la plataforma digital Verano Saludable, diseñada para orientar a los bañistas.

    “Ya se encuentra habilitada la plataforma digital Verano Saludable”, explicó el especialista, precisando que el sistema muestra los resultados oficiales de la evaluación sanitaria de las playas a nivel nacional.

    Collantes detalló que el monitoreo se realiza todas las semanas durante la temporada de verano, por lo que la información es dinámica. “Los resultados pueden cambiar cada siete días”, señaló, recomendando revisar la plataforma antes de planificar una visita al mar.

    El sistema evalúa aspectos como la calidad del agua, la limpieza de la arena y la presencia de servicios higiénicos, factores determinantes para considerar una playa como saludable o no.

    Mientras continúan las inspecciones, Digesa exhorta a la población a informarse y priorizar playas aptas, recordando que la prevención es clave para disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud.

    Estas son las playas a las cuales es mejor no acercarse

    - Ancón

    Dieciocho Ancón

    Las Conchitas

    Miramar 1

    Miramar 2

    San Francisco Grande

    D’Onofrio

    Casino Náutico

    Enanos

    Esmar 1

    Esmar 2

    Los Pocitos

    - Lurín

    San Pedro

    Mamacona

    Arica

    Los Pulpos

    San Antonio

    - Miraflores

    Makaha

    La Pampilla I

    - Barranco

    Las Cascadas

    Las Sombrillas

    Barranquito

    Los Yuyos

    - Chorrillos

    Agua Dulce Norte B

    Agua Dulce Sur A

    La Caplina

    La Herradura

    Playa Villa

    La Encantada

    Cocotero

    Country Club de Lima

    Las Brisas

    - Villa El Salvador

    Venecia

    Club Lobo de Mar

    Barlovento

    Conchán

    - Punta Hermosa

    Punta Hermosa Norte

    Playa Blanca

    Kontiki

    Señoritas

    La Isla

    - Punta Negra

    Punta Rocas

    Santa Rosa

    - San Bartolo

    San Bartolo Norte B

    San Bartolo Norte A

    San Bartolo Sur B

    San Bartolo Sur A

    - Pucusana

    Naplo

    Pucusana

    Las Ninfas

    - Santa Rosa

    Playa Chica

    Playa Grande 1

    Playa Grande 2

    Hondable

    Los Corales

    PLAYAS SALUDABLES

    Son 19 las playas limeñas que sí se encuentran aptas para los bañistas y se encuentran en condición “saludable”:

    - Ancón

    Hermosa

    San Francisco Chico

    - Miraflores

    Tres Picos

    Los Delfines

    La Pampilla II

    Playa Miraflores

    Redondo I

    Redondo II

    Estrella

    - Chorrillos

    Las Sombrillas

    Pescadores

    - Barranco

    Los Pavos

    Barranco

    - Punta Hermosa

    El Silencio

    Caballeros

    Punta Hermosa

    - Punta Negra

    Punta Negra

    - Santa María del Mar

    Santa María

    Embajadores

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

