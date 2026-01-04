¡Alarma, verano en RIESGO! Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas

¡Alarma, verano en RIESGO! Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Con el inicio del verano 2026, miles de familias ya se han volcado a las playas para refrescarse y disfrutar del sol. Sin embargo, no todos los balnearios del litoral limeño representan una opción segura para los bañistas. Autoridades sanitarias advirtieron que una parte importante de las playas presenta altos niveles de contaminación, tanto en el agua como en la arena, lo que puede convertirse en un riesgo directo para la salud.
Desde la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertan que ingresar a playas calificadas como no aptas puede derivar en problemas dermatológicos y gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.
Playas contaminadas: el riesgo que muchos ignoran
Según Digesa, una playa que no cumple con los estándares sanitarios puede generar infecciones por el contacto con bacterias fecales presentes en el mar o en la arena. Estas condiciones suelen pasar desapercibidas para los veraneantes, que se guían solo por la apariencia del lugar.
“La presencia de bacterias fecales en el agua o la arena puede provocar infecciones cutáneas y gastrointestinales”, advirtió la entidad sanitaria al referirse a los balnearios calificados como no saludables.
Durante la semana 52 del monitoreo oficial, más de 50 playas de Lima Metropolitana fueron catalogadas en condición “no saludable”, por lo que se recomienda evitar el baño y el contacto directo con la arena en estos espacios hasta una nueva evaluación.
Plataforma “Verano Saludable”: cómo saber si una playa es apta
Ante este panorama, Digesa recordó que los ciudadanos cuentan con una herramienta clave para informarse antes de salir de casa. El biólogo Carlos Collantes, especialista de la entidad, informó a la Agencia Andina que ya se encuentra operativa la plataforma digital Verano Saludable, diseñada para orientar a los bañistas.
“Ya se encuentra habilitada la plataforma digital Verano Saludable”, explicó el especialista, precisando que el sistema muestra los resultados oficiales de la evaluación sanitaria de las playas a nivel nacional.
Collantes detalló que el monitoreo se realiza todas las semanas durante la temporada de verano, por lo que la información es dinámica. “Los resultados pueden cambiar cada siete días”, señaló, recomendando revisar la plataforma antes de planificar una visita al mar.
El sistema evalúa aspectos como la calidad del agua, la limpieza de la arena y la presencia de servicios higiénicos, factores determinantes para considerar una playa como saludable o no.
Mientras continúan las inspecciones, Digesa exhorta a la población a informarse y priorizar playas aptas, recordando que la prevención es clave para disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud.
Estas son las playas a las cuales es mejor no acercarse
- Ancón
Dieciocho Ancón
Las Conchitas
Miramar 1
Miramar 2
San Francisco Grande
D’Onofrio
Casino Náutico
Enanos
Esmar 1
Esmar 2
Los Pocitos
- Lurín
San Pedro
Mamacona
Arica
Los Pulpos
San Antonio
- Miraflores
Makaha
La Pampilla I
- Barranco
Las Cascadas
Las Sombrillas
Barranquito
Los Yuyos
- Chorrillos
Agua Dulce Norte B
Agua Dulce Sur A
La Caplina
La Herradura
Playa Villa
La Encantada
Cocotero
Country Club de Lima
Las Brisas
- Villa El Salvador
Venecia
Club Lobo de Mar
Barlovento
Conchán
- Punta Hermosa
Punta Hermosa Norte
Playa Blanca
Kontiki
Señoritas
La Isla
- Punta Negra
Punta Rocas
Santa Rosa
- San Bartolo
San Bartolo Norte B
San Bartolo Norte A
San Bartolo Sur B
San Bartolo Sur A
- Pucusana
Naplo
Pucusana
Las Ninfas
- Santa Rosa
Playa Chica
Playa Grande 1
Playa Grande 2
Hondable
Los Corales
PLAYAS SALUDABLES
Son 19 las playas limeñas que sí se encuentran aptas para los bañistas y se encuentran en condición “saludable”:
- Ancón
Hermosa
San Francisco Chico
- Miraflores
Tres Picos
Los Delfines
La Pampilla II
Playa Miraflores
Redondo I
Redondo II
Estrella
- Chorrillos
Las Sombrillas
Pescadores
- Barranco
Los Pavos
Barranco
- Punta Hermosa
El Silencio
Caballeros
Punta Hermosa
- Punta Negra
Punta Negra
- Santa María del Mar
Santa María
Embajadores