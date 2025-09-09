Wapa.pe
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

¡Atención viajeros! Jorge Chávez aplicará doble cobro en tarifa unificada desde el 26 de septiembre

Desde el 26 de septiembre, el aeropuerto Jorge Chávez aplicará una nueva tarifa unificada con cobro doble a pasajeros en tránsito, generando críticas por el impacto en los costos de viaje.

    A partir del viernes 26 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementará un nuevo esquema de tarifa unificada de uso de aeropuerto (TUUA) que impactará directamente en los pasajeros que hagan conexiones nacionales e internacionales.

    El monto será de S/56 para vuelos nacionales y S/89 para internacionales, pero lo que ha generado mayor controversia es que este cargo se aplicará dos veces: al llegar a Lima y nuevamente al continuar hacia el destino final, incluso si el viajero nunca abandona el terminal.

    Ejemplo de impacto en el bolsillo

    Una familia de cuatro personas que viaje de Cusco a Trujillo vía Lima deberá pagar S/225 adicionales, casi lo mismo que cuesta un pasaje nacional. La tarifa será igual para todos los pasajeros en tránsito, sin importar la duración de la escala o la distancia del siguiente vuelo.

    Críticas del sector aéreo

    La medida ha generado reclamos de aerolíneas y gremios de transporte, que advierten un encarecimiento de los viajes internos y una pérdida de competitividad frente a otras rutas. También existe incertidumbre sobre si el costo lo asumirá la aerolínea o el pasajero, lo que mantiene en alerta a los viajeros frecuentes.

    Riesgos logísticos

    Otro punto en debate es la forma de cobro. Si no se desarrolla un sistema digital integrado a los boletos aéreos, el aeropuerto tendría que instalar cabinas de pago físico, lo que podría generar colas, congestión y retrasos en horas pico.

    El sustento legal

    La tarifa se encuentra respaldada por la Adenda N° 6 del contrato de concesión entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP), firmada en 2013. El proceso tarifario se inició en junio de 2024 y culminó en marzo de 2025 tras audiencias públicas y revisiones técnicas. Aunque inicialmente estaba prevista para junio, su entrada en vigencia se postergó hasta septiembre.

    Recomendaciones para viajeros

    • Verificar con la aerolínea si el cobro está incluido en el boleto.
    • Planificar presupuesto considerando el pago doble en caso de escalas.
    • Revisar portales oficiales de LAP y Ositrán para información actualizada.
    • Llegar con anticipación, ya que podrían generarse demoras en el cobro.
    • Evaluar rutas alternativas, en caso el costo adicional encarezca demasiado el viaje.

    Con esta medida, el debate sobre el impacto de las tarifas aeroportuarias en la conectividad nacional vuelve a estar en el centro de la discusión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    ;