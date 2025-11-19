ONPE lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/2000 oara estudiantes y egresadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las Elecciones Generales 2026 en Perú comienzan a tomar forma, luego de que se oficializara que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. El panorama electoral se muestra especialmente disperso, con alrededor de 37 aspirantes inscritos para competir por la presidencia. A esto se suma el regreso del Senado, después de varias décadas, un cambio que añade mayor complejidad al esquema político-institucional.
LEE MÁS: URGENTE | Conoce las 7 universidades cerradas este 2025 tras no conseguir el licenciamiento, según Sunedu
En medio de este escenario, la ONPE difundió hoy una nueva convocatoria laboral bajo la modalidad de locación de servicios. La oferta está dirigida a estudiantes y egresados técnicos, profesionales técnicos titulados, universitarios en formación y bachilleres de diversas especialidades. Las plazas, todas con sede en Lima, contemplan remuneraciones de S/ 1.800 y S/ 2.000, dependiendo del puesto. En total, se han habilitado 68 vacantes.
¿Qué puestos están disponibles en la convocatoria laboral de ONPE?
Las 68 vacantes disponibles en esta oferta de trabajo del ONPE se reparten en los siguientes puestos laborales:
Auxiliar técnico de punto de transmisión – ODPE Huaura
Vacantes: 34
Requisitos: Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado
Tipo de contrato: Locación de servicios
Remuneración: S/ 2.000
Lugar de labores: Lima
Postula desde: 18 de noviembre del 2025
Responsable de local de votación – ODPE Huaura
Vacantes: 34
Requisitos: Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico
Tipo de contrato: Locación de servicios
Remuneración: S/ 1.800
Lugar de labores: Lima
Postula desde: 18 de noviembre del 2025
¿Cómo acceder a la convocatoria de trabajo?
El proceso de contratación comenzará de inmediato y se mantendrá vigente hasta el martes 2 de diciembre, con posibilidad de ajustes según la demanda del servicio. La remuneración mensual dependerá de los días realmente trabajados y se exige disponibilidad para laborar en los distritos asignados a la ODPE Huaura. Para evitar errores durante la postulación, es indispensable revisar a detalle las bases del concurso, donde se explican los requisitos, condiciones y criterios de evaluación. Ingresa a este LINK.
Las inscripciones estarán habilitadas el 18 de noviembre de 2025 entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m., o hasta agotar las vacantes. Solo se considerará la experiencia laboral obtenida a partir del nivel de estudios declarado por el postulante. Quienes deseen participar deberán ingresar al enlace oficial, completar sus datos y adjuntar su DNI junto con un CV documentado que coincida con la información registrada en el SIGLOC.