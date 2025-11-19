La ONPE abrió una convocatoria laboral previa a las Elecciones 2026 dirigida a estudiantes y egresados. Conoce aquí los requisitos, sueldos y cómo postular paso a paso.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú comienzan a tomar forma, luego de que se oficializara que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. El panorama electoral se muestra especialmente disperso, con alrededor de 37 aspirantes inscritos para competir por la presidencia. A esto se suma el regreso del Senado, después de varias décadas, un cambio que añade mayor complejidad al esquema político-institucional.

En medio de este escenario, la ONPE difundió hoy una nueva convocatoria laboral bajo la modalidad de locación de servicios. La oferta está dirigida a estudiantes y egresados técnicos, profesionales técnicos titulados, universitarios en formación y bachilleres de diversas especialidades. Las plazas, todas con sede en Lima, contemplan remuneraciones de S/ 1.800 y S/ 2.000, dependiendo del puesto. En total, se han habilitado 68 vacantes.

¿Qué puestos están disponibles en la convocatoria laboral de ONPE?

Las 68 vacantes disponibles en esta oferta de trabajo del ONPE se reparten en los siguientes puestos laborales:

Auxiliar técnico de punto de transmisión – ODPE Huaura

Vacantes: 34

Requisitos: Estudiante técnico o universitario con mínimo un ciclo aprobado

Tipo de contrato: Locación de servicios

Remuneración: S/ 2.000

Lugar de labores: Lima

Postula desde: 18 de noviembre del 2025

Responsable de local de votación – ODPE Huaura

Vacantes: 34

Requisitos: Título universitario, bachiller, título técnico o egresado técnico

Tipo de contrato: Locación de servicios

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de labores: Lima

Postula desde: 18 de noviembre del 2025

¿Cómo acceder a la convocatoria de trabajo?

El proceso de contratación comenzará de inmediato y se mantendrá vigente hasta el martes 2 de diciembre, con posibilidad de ajustes según la demanda del servicio. La remuneración mensual dependerá de los días realmente trabajados y se exige disponibilidad para laborar en los distritos asignados a la ODPE Huaura. Para evitar errores durante la postulación, es indispensable revisar a detalle las bases del concurso, donde se explican los requisitos, condiciones y criterios de evaluación. Ingresa a este LINK.