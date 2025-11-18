La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha reafirmado su papel como entidad responsable de velar por la calidad de la educación superior en el país, desarrollando un riguroso proceso de licenciamiento institucional. Este mecanismo permite verificar si las universidades cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Aunque 98 instituciones superaron satisfactoriamente la evaluación, 8 universidades no lograron adecuarse a los criterios establecidos, motivo por el cual se les denegó la licencia y deberán culminar sus operaciones de manera definitiva durante el año 2025.