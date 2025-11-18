Wapa.pe
La dura supervisión de la Sunedu terminó con el rechazo de licencia de 8 universidades, marcando la finalización de las operaciones de dichas instituciones.

    La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha reafirmado su papel como entidad responsable de velar por la calidad de la educación superior en el país, desarrollando un riguroso proceso de licenciamiento institucional. Este mecanismo permite verificar si las universidades cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Aunque 98 instituciones superaron satisfactoriamente la evaluación, 8 universidades no lograron adecuarse a los criterios establecidos, motivo por el cual se les denegó la licencia y deberán culminar sus operaciones de manera definitiva durante el año 2025.

    LEE MÁS: Sedapal anuncia CORTE DE AGUA MASIVO este 19 de noviembre: distritos afectados y horarios del servicio

    ¿Por qué la Sunedu denegó el licenciamiento?

    La falta de licenciamiento significa que estas universidades no pudieron acreditar que poseen las condiciones mínimas para brindar una educación de calidad. Esto incluye infraestructura adecuada, equipamiento suficiente, docentes capacitados, actividades de investigación y servicios académicos complementarios. Durante la evaluación, la Sunedu revisa de manera estricta el cumplimiento de las ocho Condiciones Básicas de Calidad, garantizando que la oferta educativa sea transparente y esté alineada con los estándares académicos establecidos.

    Estas son las universidades que cerrarán en este 2025

    • Universidad Alas Peruanas (marzo 2025)
    • Universidad José Carlos Mariátegui (abril 2025)
    • Universidad Peruana de Ciencias e Informática (abril 2025)
    • Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (julio 2025)
    • Universidad Científica del Perú (agosto 2025)
    • Universidad Privada San Carlos (agosto 2025)
    • Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (31 diciembre 2025)
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

