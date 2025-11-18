Sedapal anuncia que corte de agua afectará a cinco distritos de Lima mañana, 19 de noviembre | Composición Wapa

Sedapal anuncia que corte de agua afectará a cinco distritos de Lima mañana, 19 de noviembre | Composición Wapa

Sedapal ha informado que mañana miércoles 19 de noviembre varios sectores de Lima Metropolitana experimentarán cortes temporales de agua potable, afectando parcialmente a cinco distritos de la capital. La suspensión del servicio se debe a trabajos de empalme de tuberías, limpieza de reservorios y mantenimiento en distintas zonas del sur, norte y centro de la ciudad.

Los distritos involucrados son Santiago de Surco, Puente Piedra, Villa El Salvador, Lurín y Chorrillos, con restablecimiento del suministro en horarios específicos durante el mismo día.

Santiago de Surco

Sedapal informó que ciertas zonas de Santiago de Surco no contarán con agua este miércoles desde el mediodía hasta las ocho de la noche, debido a trabajos de empalme de tuberías en el Sector 74. Las áreas afectadas son:

Urbanización Morán de la Cadena, Urbanización El Palmar, Urbanización San Agustín, Urbanización Babilonia, Urbanización Santa Elena, Urbanización Santa Petronila, Urbanización Surco Alto, Urbanización San Roque, Urbanización Atocongo, Urbanización Real, Camino Real, Avenida Edmundo Aguilar y Avenida Manuel de la Fuente Chávez.

Puente Piedra

En Puente Piedra, el servicio se suspenderá para la limpieza de los reservorios del Sector 368, desde el mediodía hasta las ocho de la noche. Las zonas afectadas incluyen:

Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón, Asociación de Vivienda Participación Puente Pedrinas, Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas, Asociación de Vivienda Amela de Chillón, Asociación de Vivienda Valle Chillón, Centro Poblado Los Rosales, Urbanización Los Portales de Chillón, Urbanización Río Bravío de Chillón, Urbanización El Taro, parcelas 6, 7 y 8.

Lurín

En Lurín, se interrumpirá el suministro en el Sector 450 para la limpieza de su reservorio. El corte será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y afectará las siguientes áreas:

Asociación 19 de Julio, Asociación San Camilo, Asociación Villa Alejandro (etapas 1, 2 y 3), Asociación Príncipe de Asturias Grupo F, Urbanización Príncipe de Asturias, y Centro Poblado San José.

Chorrillos

Chorrillos también tendrá corte de agua para la limpieza del reservorio del Sector 91. La interrupción iniciará a las 5:00 a. m. y se restablecerá a las 9:00 p. m. Las zonas afectadas son:

Asociación de Vivienda Buenos Aires de Villa y Cooperativa José Olaya.

Villa El Salvador

Villa El Salvador tendrá dos cortes. El primero, por empalme de tuberías, afectará la Asociación de Vivienda Orquídeas de Oquendo, la zona de la Avenida Néstor Gambetta, Laderas del Cerro Oquendo y el Cementerio Parque del Recuerdo en el Sector 257. La restricción será de 10:00 a. m. a 4:25 p. m.

El segundo corte corresponde a la limpieza del reservorio en el Sector 450, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Las zonas involucradas son: