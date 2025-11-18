ATENCIÓN | Declaran este miercóles 19 de noviemnre DÍA NO LABORABLE: ¿Quienes se verán beneficiados, según El Peruano?

El miércoles 19 de noviembre será declarado día no laborable para un grupo considerable de peruanos, según el Decreto de Alcaldía Nº 003-2025-A-MDL-AB-APU. Te contamos quienes se benefician con este día libre y si es a nivel nacional.

El próximo miércoles 19 de noviembre, el distrito de Lambrama vivirá una jornada especial: será feriado no laborable para conmemorar su aniversario, según el documento oficial emitido por su municipalidad.

De acuerdo al Decreto de Alcaldía Nº 003-2025-A-MDL-AB-APU, la disposición contempla que todos los trabajadores del distrito, tanto del sector público como del privado (de carácter opcional), puedan gozar del asueto, aunque los servicios esenciales seguirán funcionando para garantizar atención a la población.

¿Quiénes descansan y por qué?

El decreto establece que la medida comprende al “personal del sector público y privado del distrito de Lambrama, provincia de Abancay, región Apurímac”.

El motivo del descanso es la celebración de los “más de 185 años” de fundación política, con el objetivo declarado de promover “la reflexión y el reforzamiento de la identidad cultural”, según el comunicado municipal.

Aunque la historia del distrito apunta que fue creado el 19 de noviembre de 1839, lo que coincide con el calendario conmemorativo.

Es importante aclarar que esté feriado no aplica a nivel nacional, pues solo fue dictado por la autoridad local del distrito de Lambrama.