El Minedu responde a las dudas sobre las clases escolares para el jueves 20 y viernes 21.

¿Clases escolares son SUSPENDIDAS este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu? | Créditos: Andina | Fuente: Andina

En los últimos días, ha vuelto a circular la duda entre padres de familia y docentes sobre una posible suspensión de clases para el jueves 20 y viernes 21, debido a que varias regiones ajustaron sus calendarios escolares por fechas locales. El reciente impacto del feriado regional del lunes 17 también generó confusión y llevó a muchos a pensar que los cambios podrían extenderse a toda la semana.

¿Qué dijo el Ministerio de Educación sobre estas fechas?

El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que no existe ninguna disposición nacional que autorice suspender clases el jueves 20 ni el viernes 21. Por lo tanto, ambos días se mantienen como jornadas obligatorias en colegios públicos y privados en todo el país.

La institución remarcó que el calendario escolar oficial sigue vigente y que cualquier variación debe ser anunciada formalmente a través de los canales oficiales.

Asimismo, el Minedu enfatizó que, pese a la atención generada por el feriado regional del lunes 17, no se ha emitido ninguna ampliación que incluya nuevas fechas de descanso. La recomendación es clara: evitar rumores y guiarse únicamente por comunicados oficiales para no crear confusión entre estudiantes, familias y maestros.

¿Quiénes sí pueden modificar el calendario escolar a nivel local?

El Minedu recordó que solo los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales o distritales tienen la facultad de realizar ajustes en los días de clase dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, estos cambios deben ser publicados oficialmente en El Peruano o en las plataformas institucionales correspondientes.