Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

¿Clases escolares son suspendidas este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu?

El Minedu responde a las dudas sobre las clases escolares para el jueves 20 y viernes 21.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Clases escolares son suspendidas este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu?
    ¿Clases escolares son SUSPENDIDAS este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu? | Créditos: Andina | Fuente: Andina
    ¿Clases escolares son suspendidas este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu?

    En los últimos días, ha vuelto a circular la duda entre padres de familia y docentes sobre una posible suspensión de clases para el jueves 20 y viernes 21, debido a que varias regiones ajustaron sus calendarios escolares por fechas locales. El reciente impacto del feriado regional del lunes 17 también generó confusión y llevó a muchos a pensar que los cambios podrían extenderse a toda la semana.

    ¿Qué dijo el Ministerio de Educación sobre estas fechas?

    El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que no existe ninguna disposición nacional que autorice suspender clases el jueves 20 ni el viernes 21. Por lo tanto, ambos días se mantienen como jornadas obligatorias en colegios públicos y privados en todo el país.

    La institución remarcó que el calendario escolar oficial sigue vigente y que cualquier variación debe ser anunciada formalmente a través de los canales oficiales.

    Asimismo, el Minedu enfatizó que, pese a la atención generada por el feriado regional del lunes 17, no se ha emitido ninguna ampliación que incluya nuevas fechas de descanso. La recomendación es clara: evitar rumores y guiarse únicamente por comunicados oficiales para no crear confusión entre estudiantes, familias y maestros.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Elecciones 2026: desde esta fecha de noviembre podrás elegir tu local de votación sin problemas

    ¿Quiénes sí pueden modificar el calendario escolar a nivel local?

    El Minedu recordó que solo los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales o distritales tienen la facultad de realizar ajustes en los días de clase dentro de su jurisdicción.

    Sin embargo, estos cambios deben ser publicados oficialmente en El Peruano o en las plataformas institucionales correspondientes.

    Por lo tanto, cualquier suspensión motivada por festividades locales, emergencias climáticas o actividades propias de cada zona debe estar sustentada y respaldada mediante una resolución formal.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Clases escolares son suspendidas este jueves 20 y viernes 21 en todo el Perú? ¿Qué dijo Minedu?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta naranja desde este 18: Senamhi advierte fenómeno peligroso en Lima y 11 regiones

    ¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025

    Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre: horarios y todos los distritos afectados

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares

    Lo más vistos en Ocio

    ¡ATENCIÓN! Beca 18-2026: Conoce CUÁNDO y DÓNDE se publicará la LISTA OFICIAL de postulantes APTOS según Pronabec

    "The bear'", temporada 3 CAPÍTULOS COMPLETOS en español latino: LINK para ver serie con Jeremy Allen-White

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Arete

    Miraflores: Collar corazones entrelazados , bañado en oro de 18 kl.

    PRECIO

    S/ 59.00
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;