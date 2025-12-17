La decisión de LATAM impactará en vuelos estratégicos para la conectividad regional y debilitará la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez frente a otros centros aéreos de la región.

Desde el 29 de marzo de 2026, LATAM Airlines Perú dejará de operar seis rutas internacionales. La aerolínea explicó que esta decisión está vinculada a la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que ha provocado un aumento en sus costos operativos. De acuerdo con la empresa, el nuevo esquema tarifario impacta directamente en la rentabilidad de determinadas rutas, motivo por el cual se ha optado por reorganizar su red internacional con salida desde Lima.

Los destinos que dejarán de operar incluyen Orlando (Estados Unidos), Curazao, Florianópolis (Brasil) y Tucumán (Argentina). Asimismo, LATAM decidió no concretar el lanzamiento de dos rutas que estaban programadas para inicios de 2026: Guatemala y Belo Horizonte (Brasil).

LATAM advierte pérdida de competitividad del Jorge Chávez por la nueva TUUA

La entrada en vigencia de la TUUA de transferencia internacional ha significado que, desde el 7 de diciembre, los pasajeros en tránsito que realizan escala en Lima deban asumir un cobro adicional. Ante este escenario, LATAM Airlines Perú señaló que esta tarifa reduce la competitividad del hub limeño y pone en riesgo las operaciones internacionales basadas en el modelo de conexiones.

Las rutas suspendidas formaban parte de una estrategia destinada a reforzar la conectividad regional desde Lima. En este modelo, los pasajeros internacionales en conexión resultan fundamentales para alcanzar la demanda necesaria que haga viable la operación de vuelos directos, los cuales aportan beneficios al país. No obstante, la nueva tarifa de transferencia coloca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en desventaja frente a otros hubs regionales como Bogotá y Panamá, que no aplican este cobro, ofrecen conexiones más ágiles y disponen de una red de destinos más amplia que la de Lima.

LATAM brindará opciones a pasajeros afectados por la suspensión de rutas

LATAM Airlines Perú indicó que se contactará de manera directa con los pasajeros impactados por la cancelación de las rutas internacionales, a fin de ofrecerles alternativas adecuadas. Entre ellas, se encuentra la reubicación en vuelos con conexión que permitan llegar al destino originalmente adquirido.